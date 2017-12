Hora do show

00:00 · 21.12.2017

Depois do sucesso de "La La Land - Cantando Estações" (2016), o filme musical mais uma vez tenta voltar aos holofotes da indústria cinematográfica. O mais novo representante do gênero é "O Rei do Show", estrelado por Hugh Jackman e grande elenco.

A trama é inspirada na vida real de P.T. Barnum, papel de Jackman, um showman empreendedor conhecido como "Príncipe das falcatruas".

Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou "O Maior Espetáculo da Terra", em cartaz até hoje no Ringling Bros. And Barnum & Bailey Circus.

Em entrevista à ABC News, Jackman chamou "O Rei do Show" de um projeto arriscado e que demorou cerca de sete anos para ser feito. O ator teve 10 semanas de ensaio antes de começar a filmar. "Se não funcionasse, se as pessoas não gostassem, eu ficaria desapontado", declarou.

"Mas eu ficaria 'ok' porque, no fim das contas, eu aprendi muito com a experiência. Quando você faz algo por um motivo errado e falha, é muito difícil viver. Parece embaraçoso, humilhante, e eu me repreendo por não ouvir meus instintos. Eu acho que você tem que ter uma sensação de instinto de 'oh, eu tenho que fazer isso'", continuou.

Jackman aponta que P.T. Barnum foi o responsável por apresentar personagens como a mulher barbada e o homem de três pernas, que antes ficavam escondidos. "Ele evidenciou esses personagens e fez deles os mais famosos e mais amados do mundo", disse.

Preparação

Jackman passou dois anos se preparando vocalmente para cantar em "O Rei do Show", que foi gravado após "Logan" (2017), último filme em que interpretou o super-herói Wolverine.

"E eu posso te dizer que foi muito mais difícil fisicamente (fazer 'O Rei do Show' do que 'Logan'). Você dança 12 horas por dia, e nós estamos cantando, dançando, tendo o momento das nossas vidas, mas ainda assim não é fácil", relembrou o astro.

Além de Jackman, o elenco também conta com Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya e Rebecca Ferguson, entre outros. A direção ficou a cargo de Michael Gracey, em sua primeira experiência como diretor de cinema. O trabalho de Gracey é mais conhecido no departamento de arte e efeitos visuais.

"O Rei do Show" foi indicado em três categorias no Globo de Ouro 2018, um dos eventos da temporada de premiação no cinema. O longa concorre a melhor comédia/musical, melhor ator de comédia/musical para Hugh Jackman e melhor canção original para "This is Me", de autoria dos compositores Benj Pasek e Justin Paul.