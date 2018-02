Hora do detox

00:00 · 24.02.2018 por Carol Kossling - Repórter

Após as festas de fim de ano, farras de pré-Carnaval e da festa momina é hora de voltar à atenção para os cuidados com a saúde e com a aparência.

Que tal investir num suco detox, numa alimentação mais balanceada e em produtos que ajudam a cuidar do rosto, do corpo e, inclusive das unhas, que recebeu muitas cores e glitter com as últimas festividades. O Zoeira selecionou alguns produtos que podem ajudar a recuperar a beleza e vigor para acompanhar você no resto do ano.

Nutrição



Excesso de sol, vento, água do mar e da piscina deixam os fios mais fragilizados. Para recuperar esses danos, aposte no Elixir Plant que pode ser aplicado ainda no banho e dá mais brilho ao cabelo. Para o corpo a dica é o Desodorante Hidratante Sorbet que tem textura leve e rápida absorção, se colocado na geladeira pode garantir refrescância. Já para unhas e cutículas a cera Ameixa e Flor de Cerejeira, Tododia, hidrata e dá mais brilho ao esmalte.

Alimentação



Ingerir produtos menos industrializados, preparados com produtos orgânicos e naturais, aliado a outros fatores auxilia a manter a saúde em equilíbrio. Na POT existem opções que ajudam no processo de detox como o suco funcional, prensado a frio, sem adição de água, conservantes ou corantes. E a canja e a sopa lowcarb, que tem baixo teor de carboidrato, feitas apenas com temperos naturais que ajudam a eliminar as toxinas do organismo.

Hidratação



Para quem está sentido a pele corporal ressecada vale experimentar a novidade do O Boticário - Nativa SPA Ameixa Negra. O óleo hidratante corporal traz na composição, além da ameixa negra, fórmula enriquecida com gotas purificadas de quinoa que formam um filme protetor que mantém a hidratação e deixa um toque aveludado na pele. Esta nova linha apresenta outra novidade, as microcápsulas de fragrância que se rompem no atrito da pele com outra superfície, prolongando a perfumação ao longo do dia. Além do óleo tem hidratante corporal, creme para as mãos, body flash e sabonete líquido.