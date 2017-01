Hora de torcer

00:00 · 07.01.2017 por Leandro Vieira - Folhapress

Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Victor & Leo seguem como técnicos do programa que busca talentos musicais em crianças de nove a 15 anos ( Foto: João Miguel Júnior ) Atração terá André Marques e Thalita ( Foto: Mauricio Fidalgo/Globo )

A fofurice promete continuar com tudo. Começa neste domingo (dia 8), depois da exibição da "Escolinha do Professor Raimundo", a versão 2017 do "The Voice Kids", programa da Globo em que crianças de nove a 15 anos disputam para ver quem canta melhor.

A primeira edição, exibida pela emissora em janeiro do ano passado, revelou uma garotada que rapidamente ganhou a simpatia do público, como Rafa Gomes, que participou do programa especial de Roberto Carlos, além de Wagner Barreto, Pérola Crepaldi e Tavinho Leoni. A expectativa é que a segunda edição siga o mesmo caminho.

"As primeiras Audições às Cegas mostraram que os participantes de agora vieram ainda mais preparados. Soube de muitos casos em que as crianças, por influência do programa, pediram aos pais para as inscreverem em escolas de música", revela o diretor artístico da atração da Globo, Creso Eduardo Macedo.

Os técnicos continuam os mesmos da edição passada: Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Victor & Leo. Segue também o nervosismo deles na hora de virar ou não a cadeira para os pequenos cantores que disputam vaga para permanecer no programa.

"Vai ter sempre um vencedor, e cada time tem um número limitado de participantes. Acaba sendo uma loteria de talentos, e claro que isso traz uma carga de responsabilidade. O que a gente deve considerar é o que acontece ali no palco", avalia Ivete.

Carlinhos Brown, que também participa da versão adulta do programa, complementa: "É chato ser preterido. Mas a verdade é que as crianças têm uma força que nem mesmo a gente percebe".

Prêmio

A novidade fica por conta da apresentação. O "The Voice Kids" terá o comando de André Marques, que já passou por diversos programas da Globo, e da carioca Thalita Rebouças, escritora que faz sucesso entre os jovens.

"O programa ainda está no começo, mas já faço um esforço enorme para não me envolver muito. Pelo pouco que vi, são muitas crianças fofas e talentosas, e é fácil se apegar. Assisti à primeira temporada e sempre ficava triste com cada uma das eliminações", conta André Marques.

O vencedor ganha R$ 250 mil e a produção de um CD.

Pegadinha

Sobre sua nova empreitada na TV Globo, André Marques conta que topou o convite assim que o recebeu. Mas, antes, o apresentador passou alguns minutos de aperto. "O Boninho me ligou, com voz séria e brava, dizendo que eu não iria apresentar o 'É de Casa' a partir de janeiro. Fiquei sem entender nada. Aí, depois, ele contou que era porque eu iria entrar no 'The Voice Kids'. Que susto!", conta André Marques, em referência ao diretor de variedades da TV Globo.

Estreia

Famosa por escrever livros para crianças e adolescentes, Thalita Rebouças faz sua estreia como apresentadora na televisão aberta.

"Achei o convite interessante. Sempre tive contato com os meus leitores pelas redes sociais e fiz um programa infantojuvenil na TV paga. Agora, é uma relação que envolve uma disputa. Mas é divertido do mesmo jeito", avalia Thalita.

Ela afirma que alguns do competidores que já passaram pelas fases de testes se declararam seus leitores.

"E eles cantam muito. Fiquei de boca aberta".