Hora de ser otimista

00:00 · 16.01.2017

Esta semana é marcada por alguns aspectos desafiantes, que, por serem dificeis, nos impelem a crescer. Nos próximos dias é essencial que a gente seja prudente, pense bem antes de falar e agir e esteja alerta para não ser rude nem magoar os outros. Isso porque além dos aspectos tensos que o Sol forma com Urano e Júpiter, nós também­ já estamos sob o efeito da quadratura que Marte, em ­­Peixes, estabelece com Saturno, que está em Sagitár­io. Durante estes dias devemos ser ainda mais otimistas, manter o pensamento positivo e superar a propensão para o mau humor e a negatividade. É hora de vermos as coisas pelo seu lado bom. Isso faz com que a gente vibre em uma sintonia elevada e benfazeja e atraia coisas boas. Também devemos manter o autocontrole e superar a propensão para descarregar raivas e frustrações nas pessoas mais queridas, que na verdade merecem o melhor de nós. ­­­­­­­

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Seu regente Marte vibra de modo tenso no signo anterior ao seu e aconselha você a ser mais prudente do que nunca nos amores e finanças. Não se iluda nem se envolva em situações confusas, para não ter prejuízos nem sofrer inutilmente. DICA: atue com objetividade e evite provocar rompimentos indesejáveis.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Nestes dias Marte bate de frente com Saturno e aconselha você a não se envolver em discussões nem se impacientar com os outros. Meça muito bem a consequência de seus atos e palavras e preserve a paz e o entendimento a seu redor. DICA: não se deixe levar pelo espírito de aventura, para evitar frias.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

O planeta Saturno, em oposição a seu signo, nesta fase tensiona Marte, portanto você deve pisar em ovos ao relacionar-se com todos, especialmente com quem ama. Não se envolva em situações de confronto e realmente faça vista grossa a tudo o que parecer provocação. DICA: distenda-se ao máximo.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Nesta fase Saturno e Marte aconselham você a não se deixar levar demais pelo espírito crítico nem envolver-se em discussões, principalmente no terreno amoroso. Seja o mais tolerante possível e evite a franqueza excessiva, para não magoar os outros. DICA: mantenha-se sob a proteção da rotina, para não sofrer.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Para que tudo corra bem no terreno amoroso, é essencial que você não queira controlar quem mais gosta. Use de muita diplomacia e evite as idealizações, para não se decepcionar. DICA: não especule e mais do que nunca prefira o pouco certo ao muito duvidoso, para preservar seus ganhos e não ter surpresas.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

O aspecto tenso de Marte com Saturno aconselha você a preservar-se ao máximo, principalmente no terreno afetivo. Procure não se envolver com pessoas repressivas ou mau humoradas, que podem virar sua vida de cabeça para baixo. DICA: graças a Plutão este dia promete ser propício aos encontros.

Libra (23 set. a 22 out.)

O fato de Marte estar em desacordo com Saturno assinala uma fase em que você deve manter a estabilidade em todas as situações. Procure meditar sempre que possível, para superar a negatividade, e não se impaciente se o ritmo dos outros lhe parecer lento. DICA: não bata de frente com quem você mais gosta.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Saturno e Marte lhe recomendam agir com especial prudência nos negócios e finanças. Atenha-se apenas a despesas inadiáveis e anteriormente programadas e não saia do orçamento. DICA: acautele-se contra comportamentos exageradamente ciumentos e possessivos em relação à pessoa mais querida.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Agora Marte está sob a ação do contato tenso com Saturno, por isso desaconselha o pessimismo e as atitudes negativas e impensadas, inclusive no ambiente de trabalho. Convém você agir com calma em casa, no trato com sua família. DICA: dedicar-se às atividades práticas pode ser uma excelente higiene mental.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Seu regente Saturno vibra de modo tenso e lhe recomenda desacelerar o ritmo e dar maior atenção a sua necessidade de sossego. Não se deixe levar pelo mau humor nem queira competir com quem você mais gosta. Mais do que nunca convém você ter em mente que a união faz a força. DICA: alie-se aos outros.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Marte aconselha você a precaver-se contra as compras de impulso e a administrar bem seu dinheiro, para fazer com que ele renda mais e melhor. Seja realista e não invista em projetos utópicos e portanto inviáveis. DICA: os momentos de isolamento e reflexão prometem ser bastante restauradores.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

O planeta Marte, em seu signo, bate de frente com Saturno e aconselha você a agir com muitísimo tato. Não se deixe levar em momento algum pela competitividade, em especial em relação a quem você mais gosta. DICA: como Júpiter tensiona o Sol, acautele-se também contra todo tipo de excesso.