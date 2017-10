Hora de diversão

00:00 · 14.10.2017 por Carol Kossling - Repórter

Insano, Arrepius e Vaikuntudo estão entre as atrações preferidas no Beach Park

Nada melhor do que reservar alguns momentos no corre-core da vida para nos divertirmos, darmos risadas e sermos felizes.

A reportagem do Zoeira fez uma seleção de locais para ir em grupos, ou sozinho, para liberar as tensões e voltar a ser criança.

No Aqua Park, no Beach Park, são 18 grandes atrações entre radicais e moderados para diferentes idades.

"Apesar do nosso público ser famílias e trabalharmos sempre pensando em pais e filhos, é possível, sim, encontrar adultos desacompanhados de crianças pelo parque, principalmente nos brinquedos mais radicais", comenta Marcelo Vieira, Relações Públicas do Beach Park.

Por lá, o Insano continua sendo o brinquedo mais desafiador, o que atrai bastante os adultos. Além dele, estão na lista dos preferidos o Arrepius, o Kalafrio e o Vaikuntudo.

Entretenimento

O iPark, em Maranguape, oferece cerca de 30 atividades ao ar livre para os visitantes. Em geral, o mais procurado pelo público adulto são as tirolesas, seguido por modalidades na água como wakeboard, caiaque e stand up paddle.

A diretora do iPark, Heloísa Telles, informa que eles atendem o público adulto implementando ações de entretenimento variadas. "Temos apresentação de banda de pop rock, bingo de cartela, ranking na pontuação de atividades com premiação (arco e flecha), além de danças, concursos e torneios em datas comemorativas do calendário anual", diz.

Mais informações

Beach Park Aqua Park

De quinta-feira a terça-feira, das 11h às 17h, Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas, Aquiraz. Ingresso: Passaporte para um dia: adulto R$ 215 (inteira) e criança R$ 205 (inteira). (4012.3000)

IPark Complexo Turístico

De quinta-feira a domingo, das 10h às 17h, Sítio Ypióca, em Maranguape. Ingresso: R$ 32 (inteira). (3341.0407).

Alice no País das Maravilhas"

A exposição "Alice no País das Maravilhas" foi projetada para ser vivenciada e não somente assistida. Os mais de 150 anos de Alice estão sendo exibidos em 12 ambientes diferentes que misturam o clássico com experiências tecnológicas para encantar todas as gerações. A experiência, projetada em uma estrutura de 600m², começa com uma sala com ilustrações e livros inéditos de Alice, uma das personagens mais ilustradas do mundo. Até domingo (15), das 11h às 21h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 25 (inteira). (3477.3560)

Go Bigger - Inflável Gigante

Em Fortaleza por tempo limitado, o Go Bigger é um brinquedo gigante inflável que possui 200 metros de extensão e mais de 1000m2 de área com piscina de bolinhas gigante, cama elástica, tobogãs, túneis e muitos obstáculos. Pode ser frequentado por adultos, jovens e crianças a partir de quatro anos de idade. Até 5 de novembro, das 15h às 22h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 30 (individual) e R$ 20 (pacote no combo amigo, mínimo 4 pessoas). www.gobiggerbrasil.com.br

Escape 60

O Escape 60 é um jogo temático, presencial e interativo para pessoas com instinto de investigação e que gostam de solucionar problemas. A atração é composta por salas com temas distintos e inéditas que desvendam mistérios associados à fuga de uma prisão, a descoberta de obras de arte em um ateliê, a procura de uma fórmula em um laboratório, o resgate de reféns de um sequestro em um hotel, entre outros temas. Os participantes são desafiados a descobrir o enigma do jogo para retornar à liberdade, com uma única condição: que tudo ocorra em apenas 60 minutos. Av. Desembargador Moreira, 530, Aldeota. De terça-feira a domingo, das 14h às 22h. Valor por sala R$ 69,90. (3032.0014)

Geeks Game Bar

O bar tem uma temática gamer, nerd e geek. A decoração é toda baseada em ícones da cultura pop como Star Wars, Harry Potter e Mario Bros. Lá são transmitidos campeonatos de jogos de videogame e séries. Para descontrair, a casa oferece dois Playstation 4 é um Xbox one que são cobrados por hora de uso, mas dependendo do consumo da mesa sai de graça. Além de jogos clássicos, como Super Nintendo e dois fliperamas, também tem vários jogos de tabuleiro e cartas para locação e uso no local. Funciona de quarta-feira a sexta-feira a partir das 17h30, sábado às 19h, e domingo às 18h. Não é cobrada entrada ou couvert. Rua Francisco Holanda, 690. Dionísio Torres. (3051.2875)