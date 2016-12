Hora de abraçar Fortaleza

00:00 · 30.12.2016 por Sérgio Ripardo - Repórter

Bell Marques diz que carreira solo lhe deu a lição de que é possível recomeçar sempre ( Foto: Fábio Cunha )

Na noite desta sexta-feira (30), Bell Marques será a principal atração da tradicional festa que antecede a virada do ano na capital cearense, o Pré-Réveillon Flores, que será realizado pelo bloco Siriguella pela primeira vez no Terminal Marítimo de Fortaleza.

Filhos de Bell, Rafa e Pipo Marques vão cantar sua aposta para o verão 2017, a música "Tô De Boaça". Já a dupla sertaneja Pedro e Benício, outra atração convidada do Flores 2016, tocará o hit "Meu Coração Não Tem Memória".

O cantor baiano de 64 anos, que liderou o Chiclete com Banana por três décadas, falou ao Zoeira sobre a tradição de marcar presença em Fortaleza no final do ano e os três anos de carreira solo.

Você já contou quantas vezes animou festas no final do ano em Fortaleza?

Foram quase 20 anos comandando o Réveillon! E o Flores sempre veio na cola, me dando mais um dia de alegria em Fortaleza. Neste ano, a festa será a grande protagonista na minha agenda e, mesmo não passando a virada com vocês, não podia deixar de dar um abraço nessa cidade que adoro antes da chegada de 2017!

Além do óbvio (todo mundo de branco), que diferenças você percebe entre um show de Pré-Réveillon e outro no calendário normal? A emoção é diferente?

Eu acho que no final de ano, de maneira geral, as pessoas já estão no clima de despedida do ano que se passou. Não vejo tanta diferença. Fortaleza já está lotada de turistas que ficam para virada, que estão nesse mesmo clima, então, acho que a energia é praticamente a mesma. Só faltam os fogos!

Em março de 2017, você completa três anos de carreira solo. Já dá para fazer uma avaliação? O que você aprendeu nesse período?

Aprendi que é possível se renovar e recomeçar sempre. É uma lição muito importante que todos deveriam ter em mente. Não precisamos ficar presos ao que nos dá conforto, mas não satisfaz. É possível ir atrás do que se ama e do que te faz feliz em qualquer etapa da vida.

Após décadas de micaretas, o que você poderia nos revelar sobre sua trajetória nessa indústria de entretenimento? Até que ponto a pressão comercial prejudicou a produção artística e a adoção de fórmulas fáceis de sucesso?

Não acho que a pressão comercial, seja das gravadoras ou da indústria como um todo, sejam culpadas por uma coisa ou outra. É o sistema e pronto. Precisamos nos adaptar, como temos nos adaptado à velocidade da internet, que fez da música um produto descartável, para aquela temporada e pronto. Não vemos mais clássicos serem construídos, e isso é estranho, mas eu não sou de ficar lamentando e de ficar saudoso, pensando só no passado. O presente é esse, e temos que nos adaptar.

Sobre o Carnaval 2017, o que tem programado? Entrevistamos Léo Santana, que disse investir mais em apresentações em Salvador em vez de cidades de fora. Com vê esse formato do Carnaval de Salvador?

Nunca sairia completamente do Carnaval de Salvador, que foi onde construí meu nome, mas não vejo problemas em tocar fora também. O artista tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Esse ano, de quinta a terça toco em Salvador e, depois do Camaleão, na terça, pego um voo pra Recife, onde encerro minha maratona de seis blocos e três shows.

Mais informações

Flores 2016 com Bell Marques

Hoje (30), às 22h, no Terminal Marítimo (Av. Vicente de Castro, Mucuripe). Ingresso: R$150 (deck front), R$220 (lounge feminino) e R$260 (lounge masculino). (3261.0783)