Hora da diversão

00:00 · 14.07.2018

Julho chegou e com ele uma das épocas mais esperadas pelas crianças: as férias! Para que possam aproveitar com a família, vários pontos de Fortaleza estão com uma programação recheada para agradar os públicos de todas as idades.

As atrações vão da praia ao teatro e trazem muita diversão para a criançada. Na Praia de Iracema, a ação Férias na PI traz o domingo em família com uma colônia de férias. A programação conta com teatro infantil, oficina de dança, pinturas faciais, corredor esportivo e outras atividades.

Cultura e diversão

Para quem gosta de artes, o Shopping Benfica traz a Fábrica Musical. No espaço, que funcionará até o dia 5 de agosto, pais e filhos podem aprender a produzir seus próprios instrumentos musicais com material reciclado. Outra atração do shopping é o Benfica Dance, um ambiente voltado para a dança e karaokê.

O Cineteatro São Luiz também preparou uma programação especial na ação "Férias no São Luiz". O projeto apresenta filmes, como Pantera Negra, Liga da Justiça, Viva - A Vida é Uma Festa, além da Mostra Trapalhões, que reúne os principais títulos do quarteto de humoristas mais famoso do país.

Dando continuidade à Temporada de Arte Cearense, o Centro Cultural Dragão do Mar apresenta o espetáculo "Cartola Mágica" com o Mágico Éflem nos dias 15 e 29.

Aos domingos, a diversão fica por conta do "Brincando e Pintando no Dragão do Mar". As atividades incluem jogos, pinturas e outras brincadeiras sob orientação de alguns monitores.

No Centro Cultural Banco do Nordeste, o Programa Criança e Arte oferece durante o mês espetáculos e cine infância para toda a família.

Outra atração é o passeio no Trenzinho da História com o Bode Ioiô, em que os participantes visitarão o centro histórico de Fortaleza com um dos principais personagens da cultura cearense.

No interior do estado, em Sobral, o projeto "Férias que Ecoa" preparou um mês inteiro de programação que passará pelos distritos da cidade. A ação é uma iniciativa da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes de Sobral (ECOA). Entre as atividades estão cursos de aperfeiçoamento artísticos promovidos pelo Instituto, além da "Praça Viva Crianças", espaço voltado para brincadeiras, tenda de livrinhos e recreação.

Parque dos Tac Tacs

RioMar Fortaleza

O shopping recebe o Parque dos Tac Tacs, um espaço lúdico voltado especialmente para os pequenos. A estrutura é inédita e conta com tobogãs, piscina de bolinha, espaço para teatro de fantoches, escorregadores e muito mais. Recomendado para crianças até 10 anos. Crianças menores de 4 anos devem ter um responsável no local. Até dia 29 de julho. De segunda a sábado, de 10h às 22h e aos domingos, de 12h às 21h, na Praça de Eventos do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$15 para 15 min; minuto adicional: R$1,00. (3066.2000)

Mostra comKids - edição Fortaleza

Caixa Cultural Fortaleza

A Mostra comKids, que acontece entre os dias 19 a 22 e 26 a 29 de julho traz 22 produções do Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai que abordam, com sensibilidade e criatividade, temas como cidadania, identidade, gênero, família, entre outros. O evento acontece durante as férias escolares, com duas sessões diárias, além de duas oficinas para crianças nos dias 21 e 22 ( Oficina Gravando Histórias de Livros e Oficina Game comKids). De terça-feira a domingo, às 15h e às 17h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Grátis. (3453.2770)

Corrida de Kart

North Shopping Jóquei

Viva a emoção de pilotar um kart em um circuito preparado especialmente para a diversão de toda a família. Aberto para crianças acima de 1,27cm de altura, adolescentes e adultos. De segunda a sexta, das 14h às 22h, no subsolo do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$30 por oito voltas e R$50 por 20 volta. Aos finais de semana os valores, também por pessoa, são: R$79,99 por 30 minutos, R$64,99 por 20 minutos e R$54,99 por 15 minutos. (3403.7042)

Banda Animal

Shopping Iguatemi

O Shopping Iguatemi traz pela primeira vez a Fortaleza a magia e o encantamento dos espetáculos inéditos da Escola de Artes Lígia Aydar, de São Paulo, para uma série de apresentações. A Escola de Artes Lígia Aydar é voltada para o público infantil e traz 40 artistas maquiados e com figurinos lúdicos para os espetáculos "O Rei da Selva", "Banda Animal" (foto), "Caminhos da Floresta" e "Vozes da Savana". Dias 14, 15, 21 e 22, às 17h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560)

Espetáculo Gibi

Caixa Cultural Fortaleza

O espetáculo "Gibi", inédito na cidade, traz o fantástico mundo das histórias em quadrinhos de forma emocionante, criativa e lúdica, envolvendo teatro, dança, expressão corporal e circo. A história narra as aventuras de cinco palhaços adormecidos, que vão descobrindo, no Mundo das Histórias em Quadrinhos, a magia e o mote para as suas diversões. Sábado (14), às 16h e às 19h, domingo (15), às 17h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3453.2770)