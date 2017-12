Homem corporativo

00:00 · 07.06.2017 por Carol Kossling - Repórter

Alexandre Taleb defende que a boa imagem masculina pode ajudar a alcançar o sucesso no trabalho

Por que decidiu trabalhar com moda masculina?

Desde pequeno tive relação com moda. Nasci na loja de tecidos do meu pai na rua 25 de março, em São Paulo. Lembro que ainda de colo minha mãe me levava lá. Gostava de olhar tecido, moda, e ver como as pessoas se vestiam. Já vem na minha essência e no meu sangue. Sempre gostei de moda. E a moda masculina eu gosto porque quero ver como os homens estão vestidos e como eles estão no mercado corporativo. Meu forte não é falar de moda e, sim, de imagem. Qual imagem corporativa o homem brasileiro tem que ter no mercado? É isso o que mais me chama atenção. É o que gosto de falar, da imagem masculina no ambiente corporativo. Isso que me chama atenção neste trabalho que realizo.

Quais são seus principais clientes?

Atualmente, 99% dos meus clientes eu não posso falar quem são, pois são grandes empresários de diferentes ramos. Os atendo e ensino eles a se vestirem para o mercado corporativo. É como se eu fosse um psicólogo. Entre os que posso revelar estão Roberto Justus e Otávio Mesquita.

O que mais gosta na área?

É mesmo falar qual a roupa ideal para cada ocasião de trabalho. Por exemplo um advogado, o que é melhor ele usar, qual a melhor cor de roupa, de sapato, da meia. Tudo isso tem uma influência muito grande. Esta área corporativa me chama muita atenção eu gosto e me divirto com isso. É um trabalho que eu levo muito a sério, mas ao mesmo tempo é uma diversão porque me deixa feliz em fazer.

Como o livro pode auxiliar o homem?

O Livro não é de moda, é de imagem porque ele ensina como o homem pode ter uma imagem de poder no mercado e, se ele tiver uma imagem de poder, ele pode ganhar mais dinheiro. Se ele tiver uma imagem coerente com a empresa que ele trabalha, certamente ele vai ganhar mais dinheiro. Se ele tiver uma imagem de poder no mercado corporativo, ele vai se sobressair em relação aos outros. É um livro voltado para homens e mulheres que querem ajudar maridos, pais, filhos e amigos.

Atualmente, como analisa a vestimenta do homem brasileiro?

O homem brasileiro é muito conservador e tradicional. Esse homem tem muitos preconceitos. Muitas coisas que se usam fora do País, aqui no Brasil, não podem ser usadas. Este é o meu trabalho, como os homens corporativos brasileiros podem se vestir.

Quais os principais erros e acertos dos brasileiros?

Os maiores erros normalmente são na cor de sapato, cor de meia, cor de costume, ternos e calças. Homem brasileiro erra demais e com isso ele não tem uma imagem de poder e, sim, de pessoa fracassada, que reflete no trabalho dele. Já os maiores acertos vem do homem ter medo de ousar. Ele não ousa igual a mulher e, assim, ele acaba acertando por ser mais "quadrado" e ter este medo de colocar coisas diferentes

Cite cinco dicas para um homem se vestir bem

Para não errar no mercado corporativo sempre sapato escuro ou preto ou marrom café; evitar roupas muito desenhadas, a lisa é sempre melhor; camisas claras são melhores. Branca, azul ou rosa clara; calça mais escura que a camisa. Azul marinho, cinza e cinza chumbo são muito boas; bom terno e costume azul marinho tem que ter no armário masculino.

Diga cinco peças que o homem moderno deve tirar do guarda-roupa

Costumes e terno pretos. Usar menos esta cor; sapato preto. Usar mais marrom café, que é chic; pintar cabelo ou usar peruca. Quanto mais natural, mais legal fica. Mulheres gostam de homens carecas; sapato com bico quadrado não se usa mais, os melhores são com bicos arredondados; ternos muito largos. Prefira ternos mais retos, pois são mais chic, mais próximo ao corpo, não justo, e bem cortados.

Dica de livro

Imagem Masculina

Alexandre Taleb

Editora: Senac São Paulo

Número de páginas: 123

Preço: R$ 61