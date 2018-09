Histórias da vida e do acaso

00:00 · 20.09.2018

As cantoras Mary Galvão e Marilene Galvão

Na quinta-feira, dia 20, o programa Conversa com Bial traz o escritor americano Leonard Mlodinow, autor do best-seller "O andar do bêbado", em que fala sobre probabilidade, o acaso e como podemos tomar decisões acertadas e conviver melhor com fatores que não podemos controlar.

Desde criança, Mlodinow sonhou se tornar cientista, destacando que se interessa "pelo funcionamento da mente".

No bate-papo com Pedro Bial, o escritor revela um de seus maiores traumas, sofrido no dia 11 de setembro de 2001, quando ele estava no World Trade Center no momento do atentado às Torres Gêmeas. "Acho que meu foco agora, quando escrevo livros de ciência, é ser mais humano e literário", explica ele, após ter testemunhado a tragédia.

Memória

O último programa da semana, na sexta-feira, dia 21, vai reunir tanto música como ciência e saúde.

Isso porque Pedro Bial convida as Irmãs Galvão para um papo descontraído - como só poderia ser com essas duas - sobre sua história e também sobre Alzheimer, que acomete Marilene há algum tempo.

Engraçadas, Meire e Marilene fazem shows apesar das dificuldades para que a segunda se lembre de todas as letras das músicas.

"O público tem reagido de forma positiva", comenta Meire Galvão.