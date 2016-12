Happy hour na Irlanda

00:00 · 23.12.2016 por Sérgio Ripardo - Repórter

Pub aposta no chope da irlandesa Guinness ( Fotos: Thiago Gadelha ) Blue Door Pub tem capacidade para 100 clientes

Os apreciadores da clássica cerveja escura Guinness, um dos símbolos da Irlanda, já contam com um reduto em Fortaleza. É o Blue Door Pub, aberto na Aldeota na semana passada, que busca ser uma opção de happy hour na região, oferecendo também música de qualidade.

Como o nome sugere, há uma porta azul na entrada do pub no número 1333 da rua Joaquim Nabuco.

"A ideia é que, após cruzar a porta azul, o cliente seja transportado para uma experiência de prazer, deixando as preocupações do lado de fora", diz Victor Marao, um dos três sócios do empreendimento.

Ele é psicólogo e está investindo no ramo de bares pela primeira vez.

"Ficarei responsável pela gestão do pub com minha sócia, Raquel Aguiar. O terceiro sócio é o chef de cozinha Rodrigo Jovino", conta Victor.

Para animar o happy hour, duas atrações musicais já estão definidas para ocupar uma área reservada para apresentações: as bandas Maverick e The Lemons.

"Além das bandas, temos música ambiente, com foco no rock clássico, indie e soul".

Cerveja artesanal

A maior procura dos fortalezenses por cervejas artesanais e marcas estrangeiras foi uma das razões que estimularam a decisão de abrir o pub.

"O movimento cervejeiro tende a crescer em Fortaleza, abrindo espaço para lugares menores que trazem produtos de qualidade", diz Victor.

A localização da casa também foi outra preocupação dos sócios do Blue Door.

"Um dos focos é atrair o público que trabalha no corredor comercial da avenida Santos Dumont e busca um happy hour para respirar e relaxar", afirma o psicólogo.

O pub abre de terça a domingo. Na semana, começa a funcionar às 17h. Às sextas e sábados, quer entrar na madrugada, até 2h. Nos domingos, vai das 15h às 22h.

O sócio da casa identifica uma faixa etária dominante no perfil do público: entre 30 e 40 anos, que encara beber um chope Guinness como um prêmio, uma recompensa pelo fim do expediente.

Mais pubs

A chegada do Blue Door Pub amplia o roteiro de casas com esse perfil na Aldeota.

O Hey Ho Beer Pub (Rua Nunes Valente, 1247) também é famoso por sua cartela de cervejas especiais.

Há ainda o Boozer's Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834) e o Meat N' Beer Boutique (Av. Santos Dumont, 5640), que tem 150 rótulos.

O Blue Door conta com dois baristas e também aposta em drinks exclusivos.

Mais informações

Blue Door Pub

Rua Joaquim Nabuco, 1333, Aldeota. De terça (17h-0h) a domingo (15h-22h). Sexta e sábado: 17h-2h. Couvert: R$ 10. (98898.6268)