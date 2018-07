Grande tributo

00:00 · 13.07.2018

Aproveitando o sucesso das interpretações no "Show dos Famosos" do Domingo do Faustão, Silvero Pereira estreia nesse fim de semana o espetáculo "Silvershow", em que reunirá as apresentações do quadro e da novela "A Força do Querer".

No programa, o cearense conquistou o segundo lugar performando a cantora francesa Édith Piaf. A música escolhida foi "Non, je ne regrette rien", principal da trilha sonora do longa de Christopher Nolan "A Origem", que tem Leonardo DiCaprio e Ellen Page no elenco.

O "Silvershow",novo trabalho do coletivo artístico As Travestidas, fundado por ele em 2004, conta com a direção musical do cantor Caio Castelo e traz no repertório os clássicos de Pablo Vittar, Freddie Mercury, Gal Costa, Ney Matogrosso, Cher, Steven Tyler, Wesley Safadão e outros dos artistas homenageados por ele nas apresentações no programa.

Espetáculo

A ideia do show surgiu de um conselho de Miguel Falabella. "Ele me deu um start pra fazer o show pra que eu pudesse homenagear os personagens LGBT que eu estava levando pro programa. Aí eu decidi fazer um show onde eu pudesse mostrá-los e pra que as pessoas pudessem ver de perto tudo o que eu fiz lá", conta Silvero em entrevista ao Zoeira.

No palco, o ator utiliza algumas das peças do programa e fará referências, mas as caracterizações não serão tão elaboradas como no quadro, já que levam cerca de seis horas para que cada personagem fique pronto.

A proposta é apresentar ao público a história de cada personalidade, bem como a importância de cada uma na vida do diretor cearense.

A escolha do nome do show foi simples. "Vem de quando eu era criança, que eu brincava que eu tinha um programa que se chamava 'Silvershow'", relembra.

Conhecido por ser um grande defensor dos direitos LGBT, Silvero comenta sobre o apoio que o apresentador Faustão deu a ele. "O que ele mais elogiou e acha importante é que eu mantenha meu posicionamento político, porque é isso que vai me fazer um grande artista".

Pensando na expansão do projeto, Silvero pontua que não há nada definido, mas o plano é fazer turnê em outros estados. Para o fim do ano, pretende focar nos seus trabalhos no teatro e no Coletivo.

Mais informações

Silvershow

Sexta (13) e sábado (14), às 21h, no

Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) (3099.1290)