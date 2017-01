Frequência espiritual

00:00 · 25.01.2017

Padre Geilson é atração na FM93

De segunda a sábado, os ouvintes da Rádio FM 93 poderão prestigiar as palavras de fé e otimismo do Padre Geilson, conhecido como "o padre da misericórdia".

O padre conta com quatro horários de programação ao longo do dia, iniciando às 6h com uma oração para desejar um bom dia a todos.

Às 9h, palavras de otimismo e esperança são transmitidas aos ouvintes durante o quadro "Falando com Deus", retornando às 15h e às 18h com o evangelho do dia e a hora do Angelus, respectivamente. Tendo iniciado na igreja por meio de grupos de jovens, Geilson é padre há mais de seis anos e atua como paróco na Igreja Imaculada da Conceição, em Pacatuba, município de Fortaleza.

Sobre o espaço conquistado na rádio, afirma: "Procuro levar essa mensagem de paz e esperança às pessoas com aquilo que elas mais necessitam na vida, que é a presença de Deus".

Renan Miranda, coordenador de programação da FM 93, explica que a ideia é trazer padres cearenses para falar diretamente com o nosso público. "O padre é muito querido, tem muito carisma, as missas são muito boas e queríamos um padre de Fortaleza. Geralmente, os padres que a gente traz não são daqui".

Com a presença do religioso, os ouvintes receberão bênçãos e terão a oportunidade de interagir com o padre, que responderá a perguntas e cartas dos fieis.

"Espero que todos tenham um vida espiritual mais perto de Deus para que possam ser mais felizes e que a minha presença traga a todos a esperança", declara Geilson.

As mensagens do padre serão veiculadas entre os programas já conhecidos da rádio, como Informação com Tony Nunes, Disque Toque com Samantha Marques, Ligue 93 com Parício Luzan e Forrozão com Leyla Diogenes.