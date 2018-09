Forró em alta no Vila Mix 2018

00:00 · 15.09.2018

O Villa Mix 2018, que promete agitar Fortaleza no dia 8 de dezembro, terá pela primeira vez três cantores de forró: Wesley Safadão, Xand Avião e Wallas Arrais, que agora deixa o palco restrito do camarote para se apresentar no espaço principal.

"É muito gratificante. Fico mais feliz ainda por ter vocês ao meu lado neste momento da carreira", afirma Wallas ao Puxa o Fole, em referência a outros encontros da equipe com o cantor. Com dois anos de banda, Wallas afirma que o grupo está mais maduro e garante show animador. "É outra história. Já estamos com sucessos na boca do público. Nosso repertório está recheado de muita música boa".

O casting de cantores do Villa também é marcado pelo retorno da dupla Simone e Simaria ao Ceará. Será o primeiro show da dupla no Estado desde o afastamento da irmã mais velha dos palcos por um quadro de tuberculose.

A sétima edição, que adota o tema "Música é Mix", traz ainda o DJ Alok e as duplas sertanejas Jorge e Mateus, Matheus e Kauan e Cleber e Cauan. "Serão 12 horas de festa com grade pensada para que o público possa aproveitar a festa da melhor forma", pontua Pedro Coelho Neto, diretor do Villa Mix. Quatro setores estarão disponíveis no estacionamento do estádio Castelão. Os ingressos podem ser adquiridos na loja Social Tickets (RioMar Fortaleza) e pelo site da TicMix. As entradas variam de R$ 40 a R$ 840.