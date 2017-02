Folia renovada

00:00 · 04.02.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Caio Carlos, entusiasta da folia na Domingos Olímpio, ensaia no campus do Pici ( Foto: Helene Santos ) Av. Domingos Olímpio terá desfile de 14 maracatus

De patinho feio a cisne. Esse é o pulo que deu o Carnaval tradicional de Fortaleza na Avenida Domingos Olímpio, na região central da capital. Os jovens estão renovando e salvando os desfiles de afoxés, blocos, cordões, maracatus e escolas de samba.

O público aumentou nos últimos anos, porque os tempos de vacas magras nas finanças estão dificultando as viagens para roteiros distantes.

"A crise econômica é um dos motivos do aumento do público na avenida", diz o presidente da associação que reúne as agremiações carnavalescas no Ceará, Arnaud Silvério.

Mas o desejo de poupar dinheiro no contexto recessivo de desemprego recorde não é a única explicação. Há um maior interesse pelas origens africanas da identidade cearense e pela valorização das tradições locais.

"O meio acadêmico reflete essa maior curiosidade dos jovens pela cultura popular. Cresceu o número de pesquisadores pedindo informações sobre o Carnaval de Fortaleza. São, principalmente, estudantes, universitários com teses e dissertações sobre a folia de rua", atesta Graça Martins, responsável pela área de patrimônio imaterial na Secretaria Municipal da Cultura.

Ancestralidade

Clara Dourado, de 30 anos, se prepara, em ensaios, para o seu sexto desfile na Av. Domingos Olímpio. Filha do cantor e compositor cearense Calé Alencar, idealizador do Maracatu Nação Fortaleza, ela diz que, devido a esse laço familiar, seu interesse pelo Carnaval de raiz surgiu naturalmente, mas foi se aprofundando a cada desfile.

"Fui me encantando pela riqueza cultural, pela história", conta Clara, que começou como percussionista e passou a ser entoadora de loas, recitando as cantigas do maracatu, que ela considera como sua segunda família.

Além de socializar e fazer novos amigos, a participação no Nação Fortaleza amplia o conhecimento de Clara sobre a identidade de seu povo.

"Essa fusão de heranças históricas, dos índios, dos europeus e dos africanos: o maracatu honra nossa ancestralidade", observa Clara.

Vibração

Associado ao desejo de se conectar com a cultura de sua terra, de sua etnia, a busca pelas sonoridades típicas da folia de rua também é um chamariz do Carnaval tradicional para moços e moças.

Caio Carlos, de 24 anos, é estudante de Letras e participa do grupo percussivo Casa Caiada, um projeto de extensão do curso de música da UFC. O contato com instrumentos típicos -seus preferidos são alfaia, agbê e ganzá- o levou a participar do desfile do Maracatu Solar, na Av. Domingos Olímpio.

"A troca de energia com o público nas arquibancadas, da criança ao idoso, é muito gratificante. Gosto da vibração, do sentimento de felicidade, de alegria, desse movimento de juntar as pessoas numa confraternização maravilhosa", diz o ritmista, que vai viver essa experiência pela terceira vez neste ano.

O fascínio pelos desfiles do Carnaval de Fortaleza surgiu na infância, quando sua avó paterna, Maria das Graças, fã dos maracatus, o levava para ver os desfiles.

"Agora fico muito lisonjeado de ter minha avó na plateia vendo o neto dela tocando na avenida", afirma Caio.

Estrutura

Além dos aspectos invisíveis da festa, como o maior apego dos jovens fortalezenses às suas tradições, o maior respeito e orgulho da presença afro e mestiça na colonização de nosso território, existem ainda as razões concretas para esse despertar do interesse pelo Carnaval da Av. Domingos Olímpio. Nos últimos anos, houve melhorias na estrutura montada para a festa.

No passado, os cortejos de maracatus, blocos e escolas de samba ocorriam na Av. Duque de Caxias. Só em 1997, a festa foi transferida para a Domingos Olímpio.

"Antes, as arquibancadas não eram cobertas. Chovia e não ficava ninguém na avenida. Agora é tranquilo", cita o eletricista Germano Santos Arruda, de 23 anos, morador do bairro Joaquim Távora, a dois quarteirões da Domingos Olímpio. Fã da folia de rua, ele assiste aos desfiles desde os 10 anos de idade.

Germano elogia a iluminação do espetáculo, que permite maior visibilidade dos detalhes das fantasias, adereços e carros alegóricos, além da empolgação dos brincantes.

"Antes era escuro. Não dava nem para fotografar", diz Germano, que evita viajar no Carnaval para ver os desfiles.

Dicas

O fotógrafo e estudante universitário Claudemir Santos, de 30 anos, é outro entusiasta da passagem dos maracatus pela Domingos Olímpio.

"É importante prestigiar os desfiles, pois eles enaltecem a cultura negra, uma população tão discriminada pelo racismo", afirma Claudemir, que já participou, como feiticeiro, na ala dos africanos do Maracatu Vozes da África.

Para quem assiste ao espetáculo, ele dá uma dica. "O ápice dos desfiles, quando os brincantes ficam mais empolgados, é no trecho da avenida entre as ruas Major Facundo e Floriano Peixoto. É o melhor ponto do trajeto de um quilômetro e meio para admirar a festa", observa.

Já Germano pensa na fome que se sente durante as horas de duração do evento, começa por volta das 18h e termina por volta das 22h nos dois dias (sábado e domingo de Carnaval) dedicados aos desfiles dos 14 maracatus.

"Levo para a arquibancada meu isopor com água, suco e lanches", conta Germano.

Amor ao folclore

Em números, a Prefeitura de Fortaleza mostra o aumento do público do evento.

"Em 2015, eram 2.800 lugares sentados nas arquibancadas. No ano passado, preenchemos 3.800 lugares. Por noite, são mais de 7.000 passantes pela avenida", diz Graça Martins, da Secultfor.

Ela diz que os grupos ligados às apresentações de folclore estão mais inseridos nas agremiações carnavalescas, em turmas de dança e de percussão, o que também justifica a maior participação dos jovens no Carnaval tradicional. "Sou também professora do curso de dança no módulo cultura popular do Porto Iracema das Artes. Muitos alunos viajavam no Carnaval, mas agora querem ficar em Fortaleza por causa dos desfiles", diz a gerente de patrimônio imaterial da Secultfor.

Arnaud Silvério, da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará (Acecce), aponta, ainda, o menor preconceito com as religiões de matriz africana como impulsionador da folia.

"Os afoxés são o candomblé de rua. A maior tolerância de hoje ajuda o nosso Carnaval. Os turistas não conheciam e se encantam", afirma.

Além dos quatro afoxés, desfilam 14 maracatus, nove blocos, nove escolas de samba e três cordões, somando 39 agremiações, entre os dias 25 e 28 deste mês.