Folia pra valer

00:00 · 27.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Capital já vive clima de folia com os ensaios dos blocos e festas cheias de alegria e samba ( FOTO: NAH JEREISSATI )

O cheiro da folia já está no ar. Nos últimos fins de semana, a região da Praia de Iracema respirou o clima carnavalesco com os ensaios de bateria de alguns blocos, que ocuparam ruas com seus brincantes. Agora é pra valer: começa, nesta sexta-feira, a programação oficial do Pré-Carnaval de Fortaleza, movimentando dois pontos da cidade: na Praça do Ferreira, às 19h, o bloco Luxo da Aldeia abre os festejos com seu tributo aos ícones da música cearense, tocando canções de nomes como Fausto Nilo, Ednardo, Lauro Maia, Luiz Assunção, Falcão entre outros. No Mercado dos Pinhões, também às 19h, quem anima o público será o bloco Damas Cortejam.

O Aterrinho da Praia de Iracema, que ganhou o apelido de "Praia dos Crushs", só começa oficialmente o agito neste sábado, quando haverá os desfiles de afoxés, blocos carnavalesco e, em um palco, haverá o encerramento da noite com a Velha Guarda e a bateria da Escola de Samba Mangueira.

Mangueira

Questionado pela reportagem se não seria uma deselegância da Prefeitura ter escolhido a Mangueira, e não a Beija-Flor, que dedica seu desfile neste ano no Rio para homenagear a índia Iracema, um dos símbolos do Ceará, o secretário municipal Evaldo Lima (Cultura) justificou que o critério da escolha foi o fato de a Mangueira ter vencido o Carnaval do Rio de Janeiro no ano passado.

"Não há deselegância. A Mangueira foi a campeã do ano passado. Esse foi o critério", disse o secretário, em entrevista coletiva realizada, ontem, no Paço Municipal, para divulgar as ações para o ciclo carnavalesco.

Ele admitiu que a programação completa das atrações ainda não está fechada. Evaldo não quis, por exemplo, confirmar notícias de que a cantora Maria Rita e o cantor Marcos Lessa vão se apresentar nesse período. "Estamos buscando essa consolidação (fechar a lista das atrações)".

Verba

Desde o final do ano passado, o Pré-Carnaval tem causado ruídos para a Prefeitura. No fim de dezembro, o tradicional bloco Sanatório Geral anunciou que não desfilaria. Anteontem, a Prefeitura chegou a cancelar uma coletiva na quarta-feira para o anúncio da programação.

Indagado ontem pelo Zoeira sobre as dificuldades do município para organizar a folia e o cenário de contenção de recursos públicos para o Carnaval, Evaldo admitiu que haverá uma redução da verba para a folia e que recorrerá à iniciativa privada, em um edital aberto nesta semana, para injetar R$400 mil na festa.

"Carnaval não é gasto. Carnaval é investimento", resumiu o secretário, acrescentando o impacto positivo para o setor turístico.

Serão contemplados neste ano apenas 58 blocos, de um total de 140 agremiações inscritas no edital da Prefeitura, que vai desembolsar cerca de R$ 890 mil com esses grupos de folia.

Gentilândia

No anúncio feito ontem, uma surpresa foi a ausência da Praça da Gentilândia como pólo carnavalesco.

O material de divulgação nem cita essa região, um dos berços do movimento do Pré-Carnaval na última década, no coração do campus de humanidades da UFC e um dos points da diversidade da capital. Questionado pelo Zoeira sobre a exclusão da praça da Gentilândia, o secretário respondeu: "Nenhum bloco da Gentilândia se inscreveu no nosso edital".

A programação oficial contempla só 11 polos: praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Estoril, Mocinha, Praia de Iracema (Aterrinho), Passeio Público, Aerolândia, av. Domingos Olímpio, Mercado Joaquim Távora, Mercado dos Peixes e pólo da Sargento Hermínio -esses três últimos incluídos neste ano.

Questionado sobre a ausência de programação nos bairros da periferia com tradição carnavalesca, como Conjunto Ceará e Bom Jardim, Evaldo voltou a citar que a programação ainda não está fechada, mas que a ideia é que a Praia de Iracema seja um lugar para concentrar brincantes de todas as partes da cidade. Só o secretário da Regional 2 (que engloba bairros nobres como Meireles, Aldeota e Papicu), Ferruccio Feitosa, participou da coletiva.

Novo trajeto

Uma das novidades deste ano na festa é a mudança do trajeto dos desfiles dos blocos de rua na Praia de Iracema, que sairá da avenida Historiador Raimundo Girão, em frente ao Ideal Clube e finalizará o percurso no palco do Aterrinho. Segundo Evaldo, a alteração, que exclui a região do Dragão do Mar, foi um "apelo" dos próprios blocos.

Programação oficial da folia em Fortaleza

Aterrinho da Praia de Iracema

Sábado 28.01| 16h às 22h

Desfile de afoxés

Blocos (Batuque, Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões da Vila, O Cheiro)

Velha Guarda e bateria da escola de samba Mangueira

Sábado 04.01| 16h às 22h

Desfile de afoxés

Blocos (Batuque, Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões da Vila, O Cheiro)

Atração convidada do bloco (ainda não definida)

Sábado 11.01| 16h às 22h

Desfile de afoxés

Blocos (Batuque, Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões da Vila, O Cheiro)

Atração convidada do bloco (ainda não definida)

Sábado 18.01| 16h às 22h

Desfile de afoxés

Blocos (Batuque, Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões da Vila, O Cheiro)

Atração convidada do bloco (ainda não definida)

Estoril

Sábados 28.01; 04, 11 e 18.02|19h às 22h

Bloco Batukaya

Domingos 29.01; 05, 12 e 19.02|19h às 22h

Tambores carnavalescos

Mocinha

Sábados 28.01; 04, 11 e 18.02|19h às 22h

Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Passeio Público (programação infantil)

Domingos 29.01 e 12.02| 9h às 11h

Charanga do Tio Marcão

Domingos 05.02 e 19.02| 9h às 11h

Banda Só Alegria

Praça do Ferreira

Sextas 27.01; 03, 10 e 17.02| 19h às 22h

Bloco Luxo da Aldeia

Sábados 28.01; 04, 11 e 18.02|19h às 22h

Bloco Concentra Mas Não Sai

Mercado dos Pinhões

Sexta 27.01| 19h às 22h

As Damas Cortejam

Sexta 03.02| 19h às 22h

Os Bicho de Ureia

Sexta 10.02| 19h às 22h

Bloco das Meninas - Di, Nayra e Lorena

Sexta 17.02| 19h às 22h

Bloco Batuque da Gente

Mercado da Aerolândia

Domingos 29.01| 16h às 20h

Bloco Kebra Mola

Domingos 05, 12 e 19.02| 16h às 22h

Tarcísio Sardinha e Banda

Polo de Lazer da Sargento Hermínio

Sábado 28.01| 16h às 22h

Bloco Kebra Mola e blocos de Carnaval

Sábados 04.02| 16h às 22h

Maracatu Solar e blocos de carnaval

Sábados 11 e 18.02| 16h às 22h

Blocos de carnavalA Avenida Historiador Raimundo Girão ficará bloqueada entre as Rui Barbosa e Ildefonso Albano. Já a Avenida Beira-Mar será interditada entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. Os bloqueios começam às 14h. O segundo percurso terá concentração na Rua João Cordeiro, onde também será proibido estacionar no trecho entre a Rua Tenente Benévolo e a Avenida Beira-Mar. Durante a passagem dos blocos, agentes de trânsito efetuarão o bloqueio dos cruzamentos da rua João Cordeiro com as vias Tenente Benévolo, Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão. A AMC (autarquia de trânsito) vai mobilizar 86 agentes para coibir o estacionamento irregular e efetuar os bloqueios. A Etufor (empresa do transporte urbano) vai reforçar a frota de ônibus com mais 16 veículos, que vão ligar os terminais de ônibus a Praia de Iracema, hoje e nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro.

Ambulantes

A folia também será oportunidade para lucrar. Foram cadastrados 110 ambulantes. A Guarda Civil promete fiscalizar o comércio informal e garantir a "lei do silêncio" (às 23h, a festa oficialmente tem de ser encerrada), com a proibição de paredões de som.

O Corpo de Bombeiros também informou que já realizou a vistoria nos palcos, a fim de prevenir acidentes, e terá salva-vidas para impedir afogamentos. As Polícias Militar e Civil também anunciaram efetivos específicos para atuar nos dias de folia. Serão 1.500 policiais militares, 72 viaturas, 72 motos e 48 cavalos. Já a Secretaria de Saúde distribuirá cerca de 1 milhão de camisinhas aos foliões.

Evaldo anunciou ainda que se fará uma homenagem a Nirez, pesquisador de música e dono de acervo sobre a memória de Fortaleza.