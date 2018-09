Foco na carreira de atriz

00:00 · 20.09.2018 por Karina Matias - Folhapress

Youtuber com mais de 12 milhões de inscritos no canal, Kéfera revela que começou a gravar vídeos na internet para chegar à atuar em novelas como atriz

No próximo dia 25, quando for ao ar o primeiro capítulo de "Espelho da Vida", nova trama das seis da Globo, a youtuber Kéfera Buchmann, 25 anos, vai realizar um sonho: estrear como atriz de teledramaturgia. Fenômeno na internet com mais de 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o 5inco Minutos, e 12 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, ela é uma das apostas da emissora carioca para conquistar um público mais jovem.

No enredo escrito por Elizabeth Jhin, Kéfera será Mariane, uma vilã atrapalhada. "Ela não é aquela vilã que mata os outros. É mais do tipo engraçada e meio burrinha", revela.

Assim como em outras novelas da autora, a exemplo de "Além do Tempo" (2015), "Espelho da Vida" vai falar de vidas passadas e espiritismo. Criada em uma família católica, Kéfera conta que não tem religião, mas acredita em Deus. "É uma novela espírita muito legal", resume.

Na trama, que substitui a novela de época "Orgulho e Paixão", Vitória Strada será a mocinha Cris Valência, uma atriz que namora o famoso diretor Alain Dutra, papel de João Vicente de Castro.

A Mariane, de Kéfera, é ex-namorada de Alain e vai jogar sujo para reconquistá-lo. Isso porque ela também é atriz e está interessada nos papéis que ele, como cineasta, pode conseguir para ela. "A Mariane é interesseira e vai aprontar muito ao longo da novela", diz Kéfera.

A youtuber ressalta que sua personagem tem um visual bem "perua". Para o papel, ela adotou unhas longas, do tipo stiletto (pontiagudas).

"A Mariane é muito afetada. É até difícil viver com essa unha, mas estou dando conta", diverte-se.

Em comum

Ela diz também ter pontos em comum com Mariane. Um dos principais é que ambas fizeram sucesso primeiro na internet e arrastam milhões de seguidores em suas redes sociais.

Com o sonho de ser atriz desde os 15 anos, Kéfera fez o seu primeiro vídeo no YouTube justamente com a intenção de ser vista e chamada para uma novela. Demorou oito anos, mas a tática, enfim, deu certo. "Cada dia em que vou gravar, eu fico boba de felicidade", derrete-se a jovem.

Novo filme

Kéfera também poderá ser vista nos cinemas neste ano. Ela é a protagonista de "De Novo, Não!", longa que deve ser lançado em novembro. Nele, a youtuber faz o papel da solitária popstar Camila Mendes.

Assim como em "Espelho da Vida" (Globo), o longa faz uma viagem no tempo, mas não espiritualmente. Na verdade, a cantora volta à adolescência para compreender melhor a sua essência.

"Ela se tornou uma adulta bem-sucedida, mas que todo o mundo odeia, porque ela virou uma pessoa insuportável. E volta ao passado para lidar com todas as questões da adolescência e o bullying que sofria", explica.

Este é o quarto filme de Kéfera, que deve se dedicar a um novo projeto cinematográfico no ano que vem. "Será a adaptação de um livro meu", antecipa.

Apesar de dizer que há preconceito com atores que surgem na internet, Kéfera diz que foi muito bem recebida nos bastidores de "Espelho da Vida". Ela foi convidada para participar da trama pelo diretor artístico Pedro Vasconcelos. Ele não a conhecia pelos vídeos na internet, mas por sua atuação nos cinemas.