Florescimento

00:00 · 13.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Laya canta faixas como "Alheia", "Mais brilhantes", "A luz que corta", "Bela do Cariri" e "Estranho" Foto: Gal Oppido

No embalo das críticas positivas ao seu primeiro álbum da carreira solo, a cantora Laya, que desde 2007 vive em São Paulo, retorna a Fortaleza para apresentar as 14 faixas do seu disco, em show gratuito neste domingo (15) no Anfiteatro do Dragão do Mar.

"Estou bem feliz de cantar na minha terra, na cidade que amo", diz Laya ao Zoeira.

Ela nasceu na França, em Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha, uma região conhecida por uma paisagem de castelos. Sua mãe estava em uma comunidade hippie. Com um ano e meio de idade, Laya chegou ao Ceará. Ela está há dez anos morando em São Paulo, onde tem recebido elogios da crítica especializada ao seu novo trabalho.

Antes de partir para o Sudeste, Laya já era famosa na capital cearense com os shows da banda O Jardim das Horas. Neste domingo, o público de Fortaleza vai ter o privilégio de assistir ao primeiro show do disco "Laya", antes mesmo de São Paulo. A apresentação vai caprichar no visual. Terá cenografia do grafiteiro Narcelio Grud e projeção de vídeo de Pedro Salim.

A cantora vai tocar acompanhada dos músicos Mauricio Tagliari, Mariá Portugal, Guilherme Kafé e participação de Xavier Francisco.

"Tenho planos de fazer show fora do Brasil, em festivais", conta Laya.

Voz poderosa

Para o crítico de música Thales de Menezes, da Folha de S. Paulo, Laya é um dos cinco nomes para ouvir e acompanhar em 2017. Em seu blog, ele comentou, no último dia 26 de dezembro, que se 2016 foi um ano para escutar Criolo, Liniker, Johnny Hooker, Emicida e Silva, 2017 já tem um punhado de nomes que merecem atenção, entre eles está Laya.

"Seu trabalho solo é menos eletrônico e vai mais para uma MPB sofisticada. Além do trabalho autoral com o parceiro Mauricio Tagliari, produtor do recém-lançado álbum de estreia, Laya leva aos shows uma voz poderosa e uma baita presença cênica", comentou o jornalista da Folha, que destacou ainda, em sua lista, as cantoras Ana Cláudia Lomelino, Sofia Freire e as bandas BaianaSystem e Serapicos.

Sobre as avaliações elogiosas ao seu primeiro disco, Laya comenta: "Recebo como uma coisa boa. O trabalho merece. Foi feito com dedicação, com um jeito verdadeiro, se ligando na força da música".

Influências

A voz de Laya costuma ser comparada com a de uma diva da MPB, Gal Costa. Laya reconhece a influência da artista baiana em seu trabalho, algo que encantou o público quando a cantora fez o show "Gal Fa-tal", revivendo, em 2013, um dos repertórios mais famosos da tropicalista.

"Não me incomodo com a comparação com a Gal, desde que isso não seja para tirar o meu valor. Estudei a voz dela, aprendi muito, sou uma estudiosa do canto, recebo influência dela e de outros artistas que curto. A arte é construída assim", explica.

Entre os novos nomes da cena musical brasileira, ela cita artistas como Ava Rocha, Tulipa Ruiz, Karina Buhr, Negro Leo e Juliana Perdigão.

Sobre sua vida em São Paulo, Laya conta que sofreu durante os quatro primeiros anos no novo lar.

"Sentia saudades do mar", diz a cantora, que hoje está mais enturmada.

Ela diz que já consegue ver as qualidades da capital paulista, como a facilidade de contato com pessoas de outros países e o maior campo para quem aprecia e trabalha com arte e cultura.

Carreira solo

A concepção do disco foi marcada por algumas dúvidas.

"Eu tinha dúvidas por onde seguir. Sou uma pessoa bem eclética. As escolhas eram difíceis. Mas decidi pelo caminho da simplicidade", conta.

A parceria com o produtor e músico Mauricio Tagliari, que ela conheceu em um show no fim de 2015, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, foi importante para definir o repertório e começar a gravar o disco.

"Um escutou o outro. Houve muita generosidade e humildade. Isso fez fluir bem o trabalho", diz Laya. No domingo, o Dragão do Mar verá o fruto desse esforço.