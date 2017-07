Fim-de-ano romântico

00:00 · 30.12.2016

Nestes últimos momentos de 2016 nossa vida amorosa está beneficiada pelo excelente aspecto que Vênus forma com Mercúrio. Em harmonia, esses astros fazem com a haja um clima de maior diálogo e entendimento entre as pessoas que se gostam e que assim podem demonstrar melhor seus sentimentos. Nossa capacidade de compreensão, em alta, nos dá condições de entender os outros, aceitar suas humanas imperfeições e limitações e de perceber que nós também somos imperfeitos e limitados. Mercúrio e Vênus nos ajudam a expressar tudo de bom que desejamos para as pessoas queridas. Assim, estes dias são ideais para nos reunirmos com nossos amigos, inclusive de trabalho, e nos confraternizarmos com eles. Hoje é exato o excelente contato que o Sol estabelece com Netuno, por isso nosso psiquismo anda muito poderoso. O momento é propício para a gente persistir em nossas mentalizações em pról de um mundo melhor para toda humanidade e concentrar a mente em como a realidade deve ser.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Os planetas Mercúrio e Vênus aliam-se no sentido de fazer com que você adote um comportamento muito mais aberto, compreensivo e generoso em seus relacionamentos com todos, principalmente nos amorosos. DICA: sua capacidade de cooperar permite que você se entrose ainda melhor com as pessoas a sua volta.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Sua capacidade de observação está acentuada e lhe permite aprender através da análise do que se passa a sua volta. Exatamente por isso as leituras, estudos e viagens, físicas ou mentais, tendem a ser particularmente enriquecedores e estimulantes. DICA: mentalize sempre coisas positivas, para atrair bons fluidos para sua vida.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Aproveite os bons fluidos que Vênus e seu regente Mercúrio enviam ao ponto culminante de seu céu natal para impulsionar seus empreendimentos e progredir em tudo o que faz. Sua popularidade está em alta e seu valor tende a ser devidamente reconhecido. DICA: contenha seus ímpetos e pense bem antes de agir.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Reavaliar o passado e aprender com ele será mais fácil nestes dias, em que há uma potente energização em seu signo de concepção. Aproveite para entender e superar velhos traumas, pois isso lhe permite viver mais plenamente o aqui-agora. Vênus faz com que você brilhe e se destaque socialmente. DICA: ame sem encucações.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Sua necessidade de renovação está em alta graças ao ótimo aspecto de Vênus com Mercúrio, que atinge sua casa das transformações. Ele lhe torna mais consciente de si e de suas necessidades e permite que você aja de modo coerente com elas. DICA: o momento é propício para você trocar confidências e abrir-se com quem ama.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Seu planeta Mercúrio e Vênus tornam estes dias particularmente energizantes e agradáveis para você, que pode ir ao cinema, teatro, festas ou reuniões. A vida afetiva atravessa uma fase promissora e se você está só há boas chances de que conheça alguém especial. DICA: você pode agir com mais pique e determinação em todos os setores.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Seu regente Vênus, ainda em seu setor amoroso, alia-se a Mercúrio, por isso eleva seu astral e faz com que sua percepção das coisas se mostre muito mais aguçada. Sua sensibilidade está à flor da pele e ao mesmo tempo você tende a raciocinar com clareza. DICA: supere a tendência para a inquietude e faça de "concentração" sua palavra-chave.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Unindo inspiração e inteligência você pode executar seus projetos e fazer com que tudo deslanche em sua vida. Vênus aumenta sua perspicácia, ajuda você a ver as coisas com maior clareza e a dirigir suas energias para empreendimentos viáveis. DICA: o planeta da sorte, Júpiter, fortalece seu psiquismo, portanto pense positivamente.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O contato benéfico de Vênus com Mercúrio eleva seu astral e estimula seu lado mais inteligente e observador. O momento é ótimo para você mergulhar fundo dentro de si e tomar maior consciência daquilo que se passa em seu universo íntimo. DICA: converse francamente com as pessoas mais próximas e queridas.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Estes últimos dias do ano prometem ser bastante produtivos para você, que pode resolver as coisas com uma dose extra de imaginação e garra. Sua incrível capacidade de realizar está em alta e será fácil partir da teoria para a prática. DICA: no amor, evite as disputas e não alimente mal-entendidos exatamente com quem você gosta.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

As atividades culturais e intelectuais estão mais favorecidas do que nunca nesta fase, pois Mercúrio alia-se a Vênus e ajuda você a aprender e entender tudo melhor. Esses astros também lhe ajudam a verbalizar mais claramente suas ideias e a compreender as dos outros. DICA: o clima é de diálogo e entrosamento, inclusive no amor.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

No que depender de Mercúrio e Vênus você vai entrar em 2017 em clima de romantismo, por isso abra seu coração. Esses planetas lhe ajudam a entender e a verbalizar seus sentimentos, o que contribui para eliminar mágoas e mal-entendidos. DICA: reuna-se com seus amigos e expresse a eles meus melhores votos.