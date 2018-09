Festejo do sertanejo na TV

00:00 · 13.09.2018

Paolla Oliveira comanda o especial de fim de ano

O sertanejo embalou a noite dos mineiros no último sábado, dia 8 de setembro, durante a gravação da nova edição do Festeja Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Com direção artística de Raoni Carneiro, o festival sertanejo vai virar especial de fim de ano na Globo e terá o comando de Paolla Oliveira, que subiu ao palco e mostrou sua versão apresentadora para uma multidão no estádio do Mineirão.

Na lista de atrações estiveram presentes alguns dos artistas mais ouvidos em todo país, como Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Naiara Azevedo e César Menotti & Fabiano. Paolla comentou a experiência de apresentar o festival pela primeira vez.

"Todo trabalho é um desafio e uma novidade, e estar este ano aqui apresentando o Festeja também. A equipe é muito querida. É um evento muito grande, cada vez que a gente acha que já entendeu seu tamanho, vê que ele é ainda maior. É uma alegria estar aqui com toda essa galera animada", diz a apresentadora.

'Festeja Brasil' vai ao ar em dezembro, sob direção artística de Raoni Carneiro e apresentação de Paolla Oliveira.