Festa do reggae de raiz

00:00 · 13.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Reggae ganha força na Praia de Iracema ( Fotos: Robyson Alves ) Reggae Club completa 10 anos e promove festival de banda cover

Casa dedicada ao ritmo jamaicano popularizado por Bob Marley, o Reggae Club, nos arredores do Centro Dragão do Mar, na Praia de Iracema, vai comemorar os seus 10 anos de inauguração promovendo um festival de bandas para movimentar a cena musical.

Na noite deste sábado, será realizada a primeira eliminatório do Festival Reggae Club Cover Bands 2017. A primeira disputa será entre as bandas Mentalize, de Fortaleza, e a Reggae Raiz, de Beberibe (litoral leste do Ceará).

No duelo, a primeira banda vai fazer um tributo ao grupo maranhense Tribo de Jah, enquanto a segunda ataca com o repertório da banda jamaicana The Congos.

Já estão inscritas no festival outras bandas para o show de cover como Morro do Chapéu (Soja), Projeto Pé de Mato (Bob Marley & The Waillers), Soul Jah (Bob Marley) e Zuada Roots (Horacy Andy). O regulamento prevê avaliação por três jurados. A banda vencedora, no final do festival, vai levar um prêmio de R$ 3.000.

Além da apresentação das bandas da primeira eliminatória do festival, a festa terá ainda discotecagem dos DJs Bandit Dubwise, Betty Silvério, She Loves e Canuto Lion.

Na Ponta da Agulha

Os 10 anos do Reggae Club ajudam a contar a história recente da cena regueira de Fortaleza. Além de atrações internacionais, a casa abriga projetos que se firmaram na agenda de festas da cidade.

As noites de quinta, por exemplo, são animadas pelo projeto "Na Ponta da Agulha", que toca reggae direto do vinil, resgatando os clássicos e as raridades das décadas de 70 e 80, graças à coleção de bolachas de Mr. Gazos, um dos DJs pioneiros do reggae de raiz no Ceará.

O "Na Ponta da Agulha" completa nove anos em maio. Outro DJ do projeto é Bandit Dubwise. A pedido do Zoeira, ele listou as cinco músicas mais tocadas.

Ele citou as seguintes "pedradas" (hits clássicos do reggae): "Midnight Marauders", da banda neozelandesa de dub Fat Freddy's Drop; "Rizla", do jamaicano Owen Gray; "When Jah Come", do cantor de rocksteady Devon Irons; "It's Too Late", uma raridade do grupo inglês The Warriors, e "Sound of The City", sucesso da lenda jamaicana Joe Higgs, considerado como "pai do reggae".

Praieiros

"Até onde conhecemos, talvez o Na Ponta da Agulha seja o projeto no Brasil com mais tempo exclusivo de vinil", diz Bandit Dubwise, que também é DJ residente da Jamrock, novo clube de reggae da Praia de Iracema, que abre aos domingos.

O público frequentador das baladas de reggae na Praia de Iracema se destaca pelo visual despojado e praieiro, com muitos casais dançando, em clima de paz e amor.

"O regueiro pode entrar na casa de bermuda e chinelo. Esse é o clima do reggae", diz o empresário Romero Jucah, dono do Reggae Club.

Nos arredores do Dragão do Mar, também apostam em festas de reggae o Órbita Bar (às quintas) e o Berlinda Club (às quartas).

Mais informações

Festival Reggae Club Cover Band

Sábado (dia 14), às 22h30, no Reggae Club (Rua José Avelino, 508, perto do Dragão do Mar, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 15. As 100 primeiras pessoas na fila do clube entram sem pagar. (98734.7468)