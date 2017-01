Fenômeno na web e estrela de cinema

00:00 · 12.01.2017

Christian Figueiredo estrela filme sobre sua própria vida

Com apenas 22 anos e cerca de 7 milhões de seguidores no seu canal do Youtube, Christian Figueiredo é considerado um fenômeno da internet.

O youtuber usou a sua influência para escrever e lançar três livros e, agora, estrelar seu primeiro filme, intitulado "Eu Fico Loko", inspirado em sua própria vida.

A comédia conta essa história, que podia ser a de muitos jovens - com a diferença de que Christian se tornou um sucesso ao gravar as suas confissões em vídeo para a internet.

No filme, Cauã Gonçalves Pereira interpreta Christian aos 10 anos e Filipe Bragança aos 15 anos. O próprio Christian, aos 21 anos, entra em cena para narrar a sua história.

"Eu Fico Loko" narra a trajetória de Christian desde a adolescência, quando tinha todos os sonhos normais da idade: ser popular, conquistar uma garota e descobrir sua vocação. Mas a cada tentativa ele quebra a cara, sem perceber que está acumulando experiências que um dia vão formar o repertório do seu canal do YouTube, que finalmente o levará ao sucesso.

"Sempre achei que minha vida de adolescente era uma história de cinema onde tudo dava errado. Mas eu realmente nunca imaginei vê-la num telão um dia. É uma felicidade absurda tudo isso que está acontecendo", conta o youtuber.

A ideia do filme surgiu do livro "Eu Fico Loko", lançado em 2014. "Foi um sucesso e logo depois veio a oportunidade de o livro virar filme", completa.

Dirigido por Bruno Garotti, "Eu Fico Loko" promete ser um sucesso das férias escolares, bem como aconteceu com o recente "É Fada", estrelada por Kéfera, outra youtuber que faz sucesso com o público jovem.