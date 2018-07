Estilo e imagem pessoal

00:00 · 18.07.2018

Neste sábado, Fortaleza recebe o curso inédito de "Lab - Imagem Pessoal e Criatividade". Ministrado pelas consultoras de estilo Andrea Cerqueira e Aliny Borges, a proposta é apresentar métodos de como aliar a imagem pessoal e a criatividade para comunicar ideias.

Aliny trabalha com moda há quase 20 anos, estudou Design de Moda na Universidade Federal do Ceará e tem expertise em criatividade. Já Andrea tem pós-graduação em Marketing e Moda e especialização em estilo pessoal.

"A ideia surgiu a partir de fazer as pessoas se sentirem como me sinto com a minha imagem, independente das minhas dificuldades: aceitação é a palavra! E, para isso, você precisa se conhecer e conhecer tudo o que lhe diz respeito", explica Andrea.

Formação

O curso abordará desde a relação da idade com a imagem pessoal até os vícios de imagens e limitações criativas. A ideia é "abordar autoconhecimento, novos conceitos sobre a criatividade e estímulos para questionamentos e desbloqueios para potencializar a criatividade de cada um", detalha Aliny.

Além das duas consultoras, o público poderá conferir também um pocket sobre o poder da oratória com o master coach Rogério Magalhães, além de um bate-papo sobre branding pessoal digital com Larissa Meira.

A dupla propõe também momentos dinâmicos para que os participantes desenvolvam as técnicas apresentadas no curso, como um exercício de identificação pessoal, dinâmica de autoavaliação pessoal e atividades de desbloqueio para criar uma realidade mais criativa.

Estilo

Pensando no bem-estar pessoal, as consultorias de estilo surgiram com o propósito de facilitar o cotidiano das pessoas ao se vestirem. "Nossa imagem é nossa maior aliada para evoluirmos e nos tornarmos a pessoa que queremos ser e praticarmos o nosso discurso, sendo coerente com os desejos. Nossa imagem não precisa ser trabalhada de forma pesada ou complexa, mas precisa ser coeso aos nossos sentimentos", afirma Aliny.

"Quando você se conhece, sabe mais que ninguém sobre você, fica fácil saber quando o outro te limita e entende que pode transpor", acrescenta a coach Andrea.

Mais informações

Lab - Imagem pessoal e criatividade

Sábado (21), das 9h às 17h, no Auditório do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$350 (1º lote) e R$450 (2º lote). (3066.2000)