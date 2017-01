Espiritualidade em alta

00:00 · 23.01.2017

Hoje é exato o bom aspecto que Mercúrio forma com Netuno, que está no próprio setor que governa, Peixes, o signo da espiritualidade. Assim, o momento é ideal para a gente meditar e se religar ao Todo. A influência de Peixes nos fortalece psiquicamente. Ela faz com que estes sejam dias propícios para concentrarmos o pensamento em tudo de bom e construtivo que desejamos para nós, para as pessoas queridas e para o nosso país neste novo ano. Esse contato positivo de Netuno com Mercúrio nos torna mais sensíveis, doces e demonstrativos e cria um clima de maior intimidade a dois. Os namorados podem entrosar-se ainda melhor, trocar confidências e abrir o coração. As questões profissionais também estão bastante favorecidas por esses planetas, que fazem com que este início de semana seja ótimo para nos dedicarmos ao trabalho e demonstrarmos todo nosso empenho e inspiração.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Neste período os astros fortalecem seu psiquismo, avivam sua imaginação e lhe dão condições de sair-se maravilhosamente bem em tudo o que exija sensibilidade e capacidade de compreensão. DICA: é essencial que você pense positivamente, pois suas mentalizações, mais do que nunca, tendem a concretizar-se.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

As vitalizantes vibrações de Mercúrio e de Plutão atingem harmoniosamente seu signo, Netuno e seu regente Vênus. Assim, o período promete ser propício para você abrir novos caminhos e ampliar seu campo de ação. DICA: esses astros lhe estimulam a exercer seu lado mais doce, amoroso e comunicativo.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O bom aspecto que une seu regente Mercúrio a Netuno faz com que estes dias sejam bastante favoráveis para você dedicar-se à realização de seus projetos. Aliás, seu senso prático anda mais marcante do que nunca. DICA: à noite, curtir os amigos e trocar ideias descontraidamente com eles são ótimas pedidas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Mercúrio e Plutão tornam você uma pessoa mais aberta e interessada nos outros e faz com que suas associações e parcerias sejam bem sucedidas. Seu espírito de solidariedade está em alta, mas não se anule em função dos outros. DICA: as horas noturnas são muito propícias para suas mentalizações positivas.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nestes dias, os bons aspectos existentes lhe tornam uma pessoa muito mais batalhadora, capaz de dedicar-se e perseverar em seus projetos, que exatamente por esse motivo tendem ao êxito. DICA: sua capacidade de concentração está em alta e você pode revelar suas reais potencialidades no setor profissional.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Netuno e seu planeta Mercúrio estimulam seu lado cooperativo e lhe dão condições de sair-se muito bem em suas atividades e no trabalho em equipe. Você pode expressar-se com maior clareza e o período é ótimo para tudo o que exija comunicabilidade. DICA: Plutão lhe estimula a mergulhar fundo dentro de si.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Devido aos excelentes aspectos existentes, você anda muito mais realista e penetrante em sua visão de mundo e pode entender ainda melhor o que se passa na cabeça das pessoas. Isso facilita suas relações com todos, inclusive com a pessoa amada. DICA: há um clima de maior entendimento e cumplicidade a dois.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

No que depender dos astros este início de semana é excelente para você, que pode afirmar-se e agir com maior garra e determinação. Você anda mais confiante em si e em seu potencial e pode sair-se bem em suas iniciativas. DICA: tudo o que contribua para purificar seu organismo está favorecido nestes dias.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os ótimos contatos que unem Mercúrio a Plutão e Vênus a Netuno anunciam dias especialmente fecundos para você, que pode executar tudo com atenção e competência. Será mais facil colocar suas ideias em prática e você pode fazer bons negócios. DICA: Netuno e Vênus facilitam o diálogo com todos em casa.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Graças aos bons aspectos existentes, você anda mais ágil e flexível e assim pode entrosar-se melhor com todos a sua volta e adaptar-se a situações novas. Você está em condições de entender melhor o ponto de vista alheio. Dica: convém que nestes dias você reserve um tempo para descansar e reequilibrar-se.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Todas as mudanças que você queira efetuar em sua vida estão favorecidas por Mercúrio e Plutão, que lhe ajudam a desligar-se com maior facilidade das preocupações materiais. Eles lhe dão condições de renovar-se sob todos os pontos de vista. DICA: os bons aspectos desta fase acentuam sua necessidade de transcendência.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Nesta fase seu planeta Netuno capta para seu signo as estimulantes emanações de Mercúrio, que torna você uma pessoa mais inteligente e racional. Sua capacidade de compreensão está em alta e você pode entender-se melhor com todos. DICA: esses planetas reforçam seu lado solidário e favorecem as amizades.