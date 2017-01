Espia a vila Big Brother

00:00 · 21.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Diversidade e regionalismo. Essas são as duas marcas que o "Big Brother Brasil" promete imprimir à edição de número 17, que começa na próxima segunda-feira (23). Será a primeira vez que o reality show, carro-chefe do verão da Globo, começa em uma segunda-feira. Outra novidade: duas duplas de gêmeos competem entre si em busca das últimas vagas do time. Só um irmão de cada dupla, a ser escolhido pelo público, entrará na casa. No total, serão 15 participantes disputando um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como anunciado em agosto do ano passado, Tiago Leifert assume o comando do programa, em substituição a Pedro Bial. "Ele é antenado, inteligente e vai trazer frescor para o programa", descreve Rodrigo Dourado, diretor-geral do reality show.

Tiago também está à frente de outro reality, o "The Voice Kids", aos domingos, e do programa "Zero1", dedicado ao universo dos games. "Isso aqui é o maior game do mundo, um grande tabuleiro de RPG em que a gente acompanha peças e isso é o que eu mais gosto: olhar o programa, conhecer as pessoas, detectar as histórias que se desenrolam e como os personagens dessas tramas vão se formando. Esse é o grande barato", declara.

A Globo considera que esta edição do "Big Brother Brasil" traz "muito regionalismo, inclusão e um grupo mais eclético do que nunca". Os participantes foram selecionados em 11 capitais (pela primeira vez, houve seletivas em Manaus e Maceió). Nenhum escolhido é cearense.

Entre os selecionados, está a atleta paralímpica, a velejadora paranaense Marinalva, de 38 anos. Ela perdeu a perna esquerda, aos 15 anos, em um acidente de moto.

Vila

A decoração da casa do "BBB 17" aposta na arquitetura colonial, um dos traços do estilo de morar em vários cantos do Brasil, e reforça a proposta de explorar o tema da diversidade e do regionalismo.

"Buscamos referências em vilas, cidades de Minas e no Pelourinho", diz Camila Costa, cenógrafa responsável.

Um visual colorido nas paredes, pedaços de portas e janelas antigas, ladrilhos de épocas diferentes no piso são outros elementos da decoração da vila do "Big Brother Brasil". O toque moderno também estará presente; por exemplo, a cozinha será toda em aço inox.

Cara do Brasil

Além do cenário imitando uma vila colorida, em que convivem a tradição do passado e traços da modernidade, a 17ª temporada vai festejar um Estado brasileiro nas noites das quartas-feiras. A primeira celebração será uma homenagem ao Amazonas.

Nesta edição, os hilários Rafael Cortez e Paulinho Serra integram a equipe. Cortez comandará uma mesa redonda sobre o programa no Gshow, sempre com participações especiais. Já Paulinho Serra acompanha o público nas ruas ouvindo suas impressões sobre o jogo.

Perfil

Conheça os participantes do BBB 17

Vivian

Amazonense, 23 anos, Miss Amazonas 2012, advogada. Para ganhar, ela conta que está disposta a jogar "de verdade", sozinha ou em grupo. Mas garante jogo "limpo".

Rômulo

Goiano, 39 anos, diplomata, se diz "paciente" e "transparente". Mas, diante de intolerância, não garante diplomacia: "Sempre reajo, seja comigo ou com outras pessoas".

Roberta

Mineira de Caxambu, estudante de Serviço Social, blogueira, microempresária, 21 anos, trabalha em um salão de beleza. Diz que está disposta a ir até o limite na competição.

Pedro

Gamer assumido, paulistano, 29 anos, jornalista e apresentador. Na disputa, aposta na tranquilidade e na experiência em videogames para vencer as provas do reality show.

Mayara

Mineira de Lagoa Santa, 26 anos, modelo e bacharel em Direito. Mora só. Acredita que seu condicionamento físico irá ajudar nas provas realizadas no programa.

Marinalva

Paranaense, mãe de 3 filhos, modelo, paratleta. "Passar a mensagem de que uma pessoa com deficiência é protagonista de sua história". Usa amuleto do namorado.

Marcos

Gaúcho de Porto Alegre, cirurgião plástico, 37 anos. Avisa que é prestativo, impulsivo, impaciente e competitivo. Diz estar aberto a novos relacionamentos no jogo.

Luiz Felipe

Alagoano, 28 anos, modelo, empresário. Diz que o BBB poderá impulsionar sua carreira. Sobre romances, alerta que está disposto a se relacionar com alguém na casa.

Ilmar Renato

Paulista de Santo Anastácio, morador de Mato Grosso do Sul, advogado, 38 anos, militante dos Direitos Humanos, indigenista, pai de filho adolescente, gosta de tatuagem.

Ieda

Gaúcha de Canoas, aposentada, 70 anos, mãe de 4 filhos, quer ajudar a família, caso conquiste o prêmio. Planeja ser "transparente", mas com olhos bem abertos a tudo.

Gabriela

Baiana de Salvador, bailarina e instrutora de pilates, 27 anos. Se ganhar: "Vou comprar uma terra para a minha mãe e casa para a minha família. Também quero viajar".

Elis Nair

Goiana de Nova Crixás, comerciante, 40 anos, mora em Taguatinga (DF), mãe de 3 filhos, casada. "Quero ficar famosa". Descrê em amizades verdadeiras. "Todos são adversários".

Daniel

Paulista de Ferraz de Vasconcelos, 41 anos, agente de trânsito, pai de uma filha, se diz acostumado às tarefas domésticas, como limpar a casa, lavar roupa e cozinhar.

Antônio e Manoel

Os gêmeos de Vitória (ES), de 23 anos, promotores de eventos. Antônio gosta de acordar tarde. Manoel não descarta a possibilidade de se envolver com alguém.

Emily e Mayla

As gêmeas de 20 anos, de Eldorado do Sul (RS), brigam por maquiagem e roupa. "O BBB vai abrir muitas portas e vou poder ajudar meus pais". Torcem uma pela outra.