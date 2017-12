Especial Verão: curta o momento

00:00 · 20.12.2017 por Carol Kossling - Repórter

Ah, o Verão! A estação mais quente do ano, e aguardada por muitos, chega ao Brasil amanhã (21) e permanece até 20 de março de 2018. Nesta estação, as cores ficam mais vibrantes e iluminadas e a sensação de refrescância paira no ar e nos convida ao lazer, momentos de descontração e muita diversão. O Zoeira selecionou alguns cantinhos especiais em Fortaleza e arredores para quem curte aproveitar cada minuto. E garimpou alguns itens que são indispensáveis para desfrutar a temporada

Praia dos Crush

O local tem sido ponto de encontro de jovens descolados da Capital cearense. Nos outros dias da semana é visitado por muitas famílias que curtem praia e sol (Foto: Reinaldo Jorge)

Para Refrescar

Nos dias com altas temperaturas, copo de plástico em formato de abacaxi da Multicoisas e suco Summer da P.O.T.

Tempero do Mar

É uma barraca na Praia do Futuro com decoração grega. Oferece área pra relaxar, em redes e almofadas, e locais com mesas debaixo dos coqueiros (Foto: Natinho Rodrigues)

Proteção é importante nestes dias de alta temperatura. É recomendado o uso de óculos escuros, como o azul da Triton e o uso do BBCream da Natura que deixa a pele leve

Tempero do Mangue

Local único com vista paradisíaca em Fortaleza, localizado na área de mangue na Praia de Sabiaguaba. Reúne famílias, em ambiente arborizado e junto à natureza, para ver o pôr do sol e oferece estrutura de restaurante e bar

Vila Azul do Mar

O espaço de convivência fica na área externa do Beach Park e tem ambiente agradável inspirado em uma vila de pescadores. Além de programação musical, dispõe de lojas, restaurante, espaço infantil, foodtrucks, fashiontrucks, quiosques de artesanato, caricaturas, show de humor, mágica, cinema, teatro e dança

No calor

Uma boa e refrescante opção podem ser os picolés da Pardal em sabores variados

Coleção Alto Verão da Florinda traz looks fluidos, com muito charme em cores vibrantes e estampas tropicais ideais para a estação

Maiô infantil

Da Água de Coco por Liana Thomaz da coleção inspirada em Bali que tem tecido com proteção contra raios UV e FPU 50+

Colosso Lake Lounge

O Colosso é um complexo com entretenimento para toda a família que oferece espaços aconchegantes, cozinha e lagoa para prática de esportes aquáticos (Foto: Helene Santos)

Na Piscina

A diversão pode ser ainda mais completa, e segura, com a boia inflável de unicórnio da Imaginarium

Estoril

Símbolo da Praia de Iracema, o Estoril recebe nos últimos domingos de cada mês o projeto "Pôr do Sol", com um concerto instrumental gratuito sob comando do experiente pianista Felipe Adjafre (Foto: Kleber A. Gonçalves)

Cavalieri Confraria

Além do novo cardápio, assinado pela chefe Krysten Keller, a Cavalieri lança nesse mês de dezembro, até meados de janeiro, um lounge com a New Light para os adeptos ao ar livre que desejam relaxar com narguilé, petiscos e drinks

Para combinar com um look leve e fresh, bolsa modelo laranja da Elo7 na cor amarela, hit da estação, com corrente dourada

Registrar

Os momentos especiais do Verão é indispensável. Câmera Rosé Imaginarium com fotos de até 16 Megapixels