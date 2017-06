Escorpião dá o tom

00:00 · 23.12.2016

Este final de semana natalino é marcado pela passagem da Lua por Escorpião, signo no qual ela estimula nossos dons regenerativos. A influência desse signo aquático favorece bastante tudo o que represente mudança e renovação, mesmo porque acentua nossa capacidade de romper com tudo que já se esgotou. Assim, podemos nos abrir para novas e estimulantes vivências, inclusive espirituais. Durante seu trânsito por esse signo, a Lua faz com que a capacidade de recuperação de nosso organismo e psiquismo esteja em alta. Isso permite que a gente se recicle sob todos os pontos de vista e possibilita inclusive de superemos velhos traumas. A Lua em Escorpião harmoniza-se com Netuno, que está em Peixes, por isso nossa espiritualidade tende a estar mais marcante do que nunca. Ao invés de nos preocuparmos com comidas e presentes, este período é ideal para a gente orar e mentalizar paz e união entre os povos que habitam a Terra.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nestes dias a Lua acentua sua necessidade de renovação e lhe dá disposição para reavaliar seus sonhos e projetos e verificar se continuam válidos. Você tende a compreender melhor suas verdadeiras motivações. DICA: a Lua também favorece os processos de auto-análise e lhe torna consciente de si.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A passagem da Lua pelo signo oposto ao seu assinala um fim-de-semana em que curtir as pessoas e cultivar seus relacionamentos será hiper gratificante. Seu interesse pelos outros anda mais acentuado do que nunca e lhe dá condições de compreende-los melhor. DICA: evite competir, em especial com quem ama.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Estes dias são ideais para você colocar suas coisas em dia e cuidar de pequenos detalhes para os quais em geral não tem tempo nem concentração. As dietas purificadoras darão ótimos resultados e ajudarão você a desintoxicar-se. DICA: seja tolerante e evite atitudes implicantes, incluvise no amor.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Até depois de amanhã a Lua eleva seu astral e faz com que você sinta-se mais feliz e de bem com a vida, capaz de aproveita-la no que ela tem de melhor. O lazer está em alta e os momentos a dois prometem ser maravilhosos. DICA: você está em condições de dar o melhor de si em tudo o que fizer.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O trânsito da Lua por Escorpião anuncia um período em que você deve dividir-se com inteligência entre as responsabilidades profissionais e as solicitações domésticas. Evite sobrecarregar-se e alterne as horas de trabalho com outros de descanso. DICA: conserve a estabilidade emocional em todas as situações.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Durante estes dias a Lua aconselha você a medir suas palavras. Evite envolver-se em discussões e mantenha um astral harmonioso a sua volta. Não se disperse em atividades demais e procure fazer uma coisa por vez, com toda atenção. DICA: Plutão aumenta sua vitalidade e lhe ajuda a atrair bons fluidos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Esta fase promete ser muito produtiva para você, graças à Lua, que acentua seu senso prático e sua capacidade de realização. Esse astro lhe torna uma pessoa muito mais realista, capaz de ver as coisas exatamente como elas são. DICA: não se envolva em enfrentamentos, em especial no terreno amoroso.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A Lua, em sua visita mensal a seu signo, lhe transmite uma dose extra de vitalidade. Ela faz com que os próximos dias sejam muito apropriados para você pensar primeiro em si, não de forma egoísta, mas como um meio de se fortalecer. DICA: com suas energias restauradas, você pode ser ainda mais útil aos outros.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

A passagem da Lua sobre seu setor espiritual torna estes dias muito propícios para você se recolher, pensar e colocar as ideias em ordem. Você pode fazer um bom balanço de 2016 e analisar tudo com maior distanciamento. DICA: a Lua lhe convida a concentrar a mente em tudo o que é positivo e elevado.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Estar com os amigos e curtir a vida em grupo será ainda mais agradável nesta fase, em que a Lua e Netuno lhe tornam mais sociável e fraternal. Você tende a participar ativamente de tudo o que se passa ao seu redor e a exercer melhor sua cidadania. DICA: há um clima de entendimento e companheirismo no amor.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

É bem provável que surjam excelentes oportunidades de você progredir e afirmar-se social e profissionalmente, porém procure não se exigir demais e trate de respeitar seus limites físicos e emocionais. DICA: não reprima sua afetividade e nem se envolva em discussões com as pessoas mais próximas e queridas.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Agora você recebe uma enorme dose de vitalidade da Lua, que está em harmonia com seu regente Netuno, que está em seu signo. Esses astros lhe enchem de disposição para expandir seu campo de ação. DICA: seu desejo de crescimento, em alta, estimula você a aproveitar devidamente esta fase dinâmica e afortunada.