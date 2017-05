Erotismo em discussão

00:00 · 02.02.2017

Fernanda Lima comanda o "Amor e Sexo"

Fazer striptease, mandar 'nudes' ou ter um relacionamento aberto? Essas e outras tantas formas de erotismo vão dar o tom do 'Amor & Sexo' desta semana. O programa traz como convidados a atriz e apresentadora Mônica Iozzi, a cantora Iza e um stripper-surpresa animando a noite, que tem direito até a voz sussurrante de Iris Lettiere (aquela clássica do aeroporto, quem lembra?) para completar o clima.

Tudo sob o comando da apresentadora Fernanda Lima, na companhia dos jurados Otaviano Costa, José Loretto, Mariana Santos, Eduardo Sterblitch, Dudu Bertholini e Regina Navarro Lins.

Com muita música e dinâmicas inusitadas e divertidas, os convidados vão falar de suas fantasias sexuais, ciúmes e de como apimentar a relação. "Eu sou um cabaço no erotismo", confessa Loretto, arrancando risos de todos. "Acho que as pessoas e o casal têm que pesquisar, conversar, se informar, ver coisas diferentes, ir a lugares diferentes", completa Otaviano.

'Amor & Sexo' vai ao ar às quintas-feiras logo após o 'Big Brother Brasil'.