Em ritmo de pré-carnaval

00:00 · 03.02.2017 por Diego benevides - Repórter

O Coletivo As Travestidas puxa o trio elétrico Av. Beira Mar até a Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema ( Foto: Jamille Queiroz ) Blocos Unidos da Cachorra e Bloco Os Transas, com a banda Os Transacionais, são atrações do pré-Carnaval ( Fotos: Fco Junior e Helene Santos )

A agenda pré-carnavalesca da capital cearense contempla todos os tipos de público.

As manifestações artísticas e culturais que se fortaleceram nos últimos anos provam que vieram para ficar, principalmente porque parte de uma inquietação da população de ocupar as ruas, compartilhar alegria e sorrisos.

Durante os próximos três fins de semana, Fortaleza se torna protagonista da folia. Nas ruas ou em espaços privados, grátis ou pagas, as atrações não se restringem aos ritmos musicais, podendo rolar um pouco de brega, funk, pop, sertanejo e tudo que encaixar no set list. O importante é curtir com responsabilidade, que nunca sai de moda.

Uma das estreias da temporada é o Bloco das Travestidas, o primeiro bloco idealizado por travestis e transformistas do Ceará, que sairá às sextas-feiras em cima de um trio-elétrico da Av. Beira Mar até a Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema.

As cantoras Mulher Barbada e Betha Houston comandam a folia, ao lado de Deydianne Piaf, Alicia Pietá, Patrícia Dawson, Yasmin Shirran e Karolaynne Carton.

Outras novidades deste fim de semana são o Bloco Canelau, no Mondubim, e D. Rocha Folia, no Demócrito Rocha.

Praia de Iracema

O entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é o polo mais diverso. Durante os três sábados de fevereiro que antecedem o Carnaval, serão promovidas ações carnavalescas, shows e blocos alternativos.

A proposta contempla blocos que não conseguiram se inserir no pré-Carnaval realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) e tem o objetivo de revitalizar a área e valorizar blocos e artistas locais.

A escolha do período diurno para a festa contribui para a amenizar problemas de ocupação irregular da área, atraindo o público também de famílias e crianças ao longo dia. No primeiro sábado (4), apresentam-se os blocos As Gata Pira, De Quem é Esse Jegue, Bons Amigos e TamoJunto.

Tradicionais

Blocos veteranos se mantém firmes na programação. O Luxo da Aldeia se concentrará às sextas-feiras, na Praça do Ferreira, Centro da cidade. O Baqueta e o Unidos da Cachorra se reúnem aos sábados, também no entorno da Praia de Iracema.

Outros bairros se destacam. Aos sábados, o bloco Doido é Tu se apresenta na Areninha do Rodolfo Teófilo; o Império da Vila é atração da Praça Valentim Monteiro, no Carlito Pamplona; a irreverência do Kuekão de Kouro anima a região do Pici, e o Bloco Amigos da Folia conquista o Tancredo Neves.

O Mercado dos Pinhões, no Centro, recebe o Bloco Concentra Mas Não Sai todos os sábados. No Monte Castelo a alegria fica por conta do Bloco Monte Folia, também aos sábados. O Mercado de Arte e Cultura da Aerolândia recebe o Bloco Mercado Folia como atração dos domingos.

Shoppings da cidade oferecem programação carnavalesca em ambiente familiar e seguro. O RioMar Fortaleza apresenta o Baqueta às sextas e Os Transacionais aos domingos. O Bloco do Via Sul Shopping faz o aquecimento para folia! Todas as sextas, a Bateria Mix ocupa o shopping com muito batuque.

Infantil

A criançada também tem vez no pré-carnaval. O Truckville Food Park, no Edson Queiroz, apresenta o Bailinho Mundo Petit, com marchinhas de carnaval sob o comando da banda musical do Mundo da Jujuba.

Aos domingos, o North Shopping Fortaleza apresenta a Jujubanda e realiza concurso de fantasias, pintura de rosto, distribuição de confete e serpentina. O Bloquinho Infantil do North Shopping Jóquei, faz a programação dos domingos, com a banda Do-Ré-Mix .

O Bloco Infantil Mamãe eu Quero Brincar convida o público infantil para folia neste sábado, no bairro Jangurussu.

A extensa agenda carnavalesca contempla a diversidade da nossa identidade cultural. Em fevereiro, o que importa é ser feliz!

Agenda de pré-carnaval de Fortaleza

Principais destaques do fim de semana

Bloco Luxo da Aldeia

Sexta, das 19h às 22h, na Praça do Ferreira

Bloco D. Rocha Folia

Sexta e sábado, das 18h às 22h, no Demócrito Rocha

Bloco das Travestidas

Sexta, a partir das 20h, na Praia de Iracema

Bloco Kuekão de Kouro

Sexta, das 20h às 22h, na Rua Gonçalves Alves Rodrigues, 402, Pici

Bloco Maria da Legião

Sexta, das 18h às 23h, no Monte Castelo

Bloco Vassouras do Babau

Sexta, das 18h30 às 22h30, Rua Floriano Peixoto com Antônio Pompeu, José Bonifácio

Bloco Segura o Copo

Sexta, das 18h às 22h, na Praça João Gentil, Benfica

Bloco Canelau

Sexta e sábado, das 16h às 21h, na Praça Padre Cícero, Mondubim

Bloco Camaleões da Vila

Sábado, das 17h às 21h, ma Praia de Iracema

Bloco Doido é Tu

Sábado, das 17h às 22h, na Rua Frei Marcelino, 1511, na Areninha do Rodolfo Teófilo

Bloco Cheiro

Sábado, das 20h às 22h30, na Rua Padre Justino, 168, Praia de Iracema

Bloco Império da Vila

Sábado e domingo, das 18h às 22h, na Praça Valentim Monteiro, Carlito Pamplona

Bloco Bons Amigos

Sábado, das 14h às 19h, no Dragão do Mar,

Bloco do Glitter

Sábado, das 15h às 19h, no Mercado dos Pinhões

Tambores Carnavalescos

Sábado, das 16h às 22h, Rua dos Tabajaras, 397, Estoril, Praia de Iracema

Bloco Unidos do Morro

Sábado, das 19h às 22h, na Travessa da Saudade, Moura Brasil

Bloco Matou a Pau...Ta!

Sábado, das 17h30 às 21h30, na Praça da Gentilândia, Benfica

Bloco do Baqueta

Sábado, na Praia de Iracema

Bloco Concentra Mas Não Sai

Sábado, das 18h às 22h, no Mercado dos Pinhões

Bloco Monte Folia

Sábado, das 18h às 22h, na Praça Coronel João Pontes, Monte Castelo

Bloco Unidos da Cachorra

Sábado, das 16h às 20h, na Praia de Iracema

Bloco Cachorra Magra

Sábado, das 18h às 23h, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 216, Benfica

Bloco Me Ache Folia

Sábado, das 17h às 22h, na Praça Joaquim Nogueira, Antônio Bezerra

Bloco Infantil Mamãe eu Quero Brincar

Sábado, das 16h às 20h, no Jangurussu

Bloco dos Transas

Domingo, às 17h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Bloco Mercado da Folia

Domingo, das 16h às 20h, no Mercado da Aerolândia

Bloquinho Infantil Acadêmicos do Jóquei

Domingo, a partir das 16h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube)