Em ritmo de pré

00:00 · 13.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Coletivo As Travestidas lança bloco de pré-Carnaval em festa especial na Praia de Iracema Luis Marcelo e Gabriel puxam o trio do Bloquinho no Park

Nos últimos anos, fortaleza tem oferecido programações diversas de carnaval, ocupando as ruas com alegria, sorrisos e glitter.

Para preparar o público, alguns blocos começam a sair pelas ruas da cidade em janeiro. Um dos principais destaques desse fim de semana é o bloco das travestidas, primeiro cortejo idealizado por travestis, transformistas e drag queens de fortaleza.

O bloco é composto por alicia pietá, beta houston, deydianne piaf, felipe araújo, mulher barbada, karolaynne carton, yasmin shirran e patrícia dawson. Elas apresentarão shows, performances e batalha de smartphones, misturando axé, samba, frevo, forró, entre outros ritmos.

"nós sempre tivemos essa ideia de ter um bloco de carnaval, sempre foi um desejo do grupo. Com o apoio de muitos amigos, finalmente, a ideia vai sair do papel. O bloco das travestidas nasceu pra celebrar e carnavalizar a diversidade, pra colocar a travesti no foco das atenções, pra encher ainda mais essa cidade de glitter, quando descermos em direção a praia de iracema", conta denis lacerda, que dá vida a deydianne piaf.

Diversidade

O Bloco das Travestidas vai sair todas as sextas-feiras de fevereiro em cima de um trio-elétrico, sempre com um tema específico. "Nessa edição da Transvirada, no sábado, o público vai sentir um pouquinho do que está por vir em fevereiro. O bloco é pra celebrar o carnaval e levar a arte transformista, o sentimento de resistência e representatividade pra ressignificar a data, sem perder a brincadeira e alegria que é o carnaval", afirma Rodrigo Ferrera, que encarna a Mulher Barbada.

O Coletivo As Travestidas ganhou destaque nos últimos anos com espetáculos teatrais e musicais que entraram para a agenda cultural de Fortaleza e circularam em outras cidades do Brasil. Os integrantes celebram a arte trans em busca da ruptura dos preconceitos e, acima de tudo, da alegria de ser quem se é.

Sertanejo

Do outro lado da cidade, mas não menos animado, estará o Bloquinho no Park, que acontece em lugar inédito, localizado na Avenida Washington Soares, nos arredores da casa de shows Siara Hall. A concentração começa ainda durante o dia, às 15h, e segue até a chegada da noite.

O espaço vai se transformar em um verdadeiro corredor da folia com estrutura e decoração exclusiva para a festa. Com repertório em ritmo elétrico, a dupla Luis Marcelo e Gabriel, Marcinho e Felipim puxam o trio na primeira edição do evento, que promete preparar os foliões para o mês de fevereiro.

Mais informações

Bloco das Travestidas

Sábado (14), às 22h, no Mambembe (Rua dos Tabajaras, 368, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (os 50 primeiros pagam R$15). (3048.6060)

Bloquinho no Park

Sábado (14), a partir das 15h (concentração), na Av. Washington Soares, ao lado do Siara Hall. Ingresso (1º lote): R$50. (98989.2369)