Em novo momento

00:00 · 14.09.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Ana Clara Caetano e Vitória Falcão contam que novo trabalho deu espaço a um amadu- recimento na carreira delas

Não faz muito tempo que as meninas do Anavitória lançaram um novo disco e arrancaram elogios da crítica especializada pelo país. Mais maduras e conscientes do trabalho que produzem, Ana Clara Caetano e Vitória Falcão, ambas com 23 anos, voltam à Fortaleza neste sábado (15) para apresentação no Espaço Jangada do Shopping Iguatemi. O duo está em turnê até o fim do ano pelos estados do Brasil.

Em entrevista ao Zoeira, Ana Clara conta que o caminho para o segundo disco foi trilhado logo após os dois anos da turnê anterior, quando se tornaram sucesso e viram as músicas espalhadas pelos cantos do país. "A gente foi sentindo falta de algumas coisas e vontade de outras e a partir disso a gente foi encontrando o que a gente de fato queria para essa fase nova".

Amor

Conhecidas por falarem de amor nas canções e, porque não, das experiências que já viveram, Ana e Clara contam que o processo de composição para o novo trabalho foi natural, mesmo que tenha ocorrido de uma forma mais consciente. Ana, inclusive, assina quase metade das novas canções lançadas pelas duas. "O primeiro disco foi muito despretensioso, eram músicas que vinha escrevendo e esse foi o momento mais consciente, de saber o que a gente queria mesmo e buscar músicas que suprissem isso", explica a jovem.

Identificação

Mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de inscritos no canal do Youtube. O duo é acompanhado por uma legião de jovens fãs, que parecem se identificar com o que é entoado pelas meninas no palco. Para Ana, não há um motivo específico para o sucesso, mas ela acredita que tudo se deva pela forma com que abordam a música. "Eu acho que é muito do jeito que a gente se comunica. A gente fala de amor e faz isso sem girar a lâmpada, sem rodeios, de forma direta", comenta.

Recentemente, além da música, as duas resolveram explorar o mundo cinematográfico. Com a película "Ana e Vitória" viram novos horizontes e novos públicos se abrirem para o trabalho que realizam como dupla. Em entrevistas anteriores, elas chegaram a contar que o filme inspirou o lançamento das novas canções.

Sem experiência no cinema, as duas levaram adultos e adolescentes às telonas e conseguiram agregar ainda mais ao que já fazem.

Futuro

Com o claro amadurecimento, também começam a surgir as perguntas relacionadas aos planos para o que ainda tem por vir na carreira.

Ana conta que com tudo novo é hora de mostrar a que esse disco veio. "Agora é viver essa turnê nova. É hora de fazer esse show ganhar corpo, porque isso só acontece na estrada mesmo", responde animada.

Quem já presenciou a apresentação do Anavitória em Fortaleza ou em outro estado e já acompanha as duas, deve aguardar um momento de imersão nesse novo trabalho, além das músicas que já foram sucesso por aí.

Mais informações:

Anavitória

Sábado (15), às 21h, no Espaço Jangada do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 50 e R$ 100 (somente para o setor Pista). (3477.3560)