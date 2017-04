Em nome da amizade

00:00 · 29.12.2016

A última quinta-feira do Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco, em Fortaleza, receberá a estreia do drama "Como Você É", vencedor do prêmio especial do júri do Festival de Sundance.

Primeiro filme dirigido por Miles Joris-Peyrafitte, "Como Você É" é inspirado na música "Come As You Are", do Nirvana.

A trama se passa no início da década de 1990 e faz uma releitura de uma relação entre três adolescentes, enquanto a trajetória da amizade é construída através das lembranças díspares revividas e desencadeadas por uma investigação da polícia.

O elenco conta com Charlie Heton, o Jonathan da série "Stranger Things".