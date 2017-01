Em modo turbo

00:00 · 26.01.2017

Ben Winchell descobre que tem grandes poderes na adaptação cinematográfica de "Max Steel" Visual do herói no filme dirigido por Stewart Hendler

Um dos bonecos mais lucrativos da Mattel, que já ganhou outros filmes para a TV, chega finalmente aos cinemas para a alegria da garotada.

"Max Steel" é um adolescente de 16 anos que, como todas as pessoas da sua idade, está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

O ator pouco conhecido Ben Winchell interpreta o herói. O elenco também conta com Maria Bello, como a mãe do protagonista, e Andy Garcia, como um dos empresários da N-Tek. A direção ficou a cargo de Stewart Hendler.

"'Max Steel' tem uma combinação única de fatores de sucesso para distribuidores independentes em todo o mundo", disse Bill O'Dowd, CEO da Dolphin Entertainment, a principal responsável por finalmente levar a história do herói para as telonas.

"É um filme que lança uma franquia e traz o poder de marketing global da maior empresa de brinquedos do mundo na Mattel, uma parceria de primeira classe com a IM Global e uma história de alta qualidade escrita para audiências de todas as idades por Christopher Yost, colaborador veterano da Marvel", completa em entrevista ao site internacional The Hollywood Reporter.

Com "Max Steel", a Mattel busca se posicionar no cinema da mesma forma que a fabricante de brinquedos Hasbro fez com as franquias "Transformers" e "G.I. Joe".

Max Steel é um dos brinquedos mais vendidos do mundo. Foi o número um de ação vendido na América Latina por mais de uma década e, após relançamento da Mattel, tornou-se sucesso em lugares como Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Austrália e outros.