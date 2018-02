Em março: estreias recheadas na TV

00:00 · 23.02.2018

Março promete grandes estreias no GNT. A quarta temporada do programa 'Que seja doce', comandada pelo apresentador Felipe Bronze, além dos jurados Carole Crema, Lucas Corazza e Roberto Strongoli, estreia no canal dia 5 de março, às 20h. O tema da competição será inspirado em contos de fadas e lendas infantis.

Já a segunda temporada de 'Perto do Fogo', também de Felipe Bronze, estreia na TV no dia 6 de março, às 21h, mesmo dia em que a temporada inteira estará disponível no VOD. O programa está cheio de novidades quentes, casa nova e uma churrasqueira zerada. A cada um dos 13 episódios, Felipe vai inovar o cardápio, transformando ingredientes que geralmente são figurantes nas nossas receitas, em protagonistas.

O programa de Pedro Andrade, Pedro Pelo Mundo, está com a estreia marcada para 21 de março, às 23h. Nesta terceira temporada, Pedro vai se aventurar e explorar destinos que estão em processo de mudanças, focando sempre em lugares que estão "dando a volta por cima" e encontrando soluções criativas, positivas e divertidas para virarem os destinos do momento.