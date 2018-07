Em busca dos campos

00:00 · 18.07.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Giovana Pedrassani, de 19 anos, conseguiu a primeira oportunidade de jogar como profissional já na faculdade

O Dia Nacional do Futebol é comemorado em todo o Brasil nesta quinta (19), mas no país onde esse esporte é referência as mulheres ainda têm que buscar espaço para alcançar maior reconhecimento.

Enquanto isso, não são poucas as meninas que escolheram o futebol para seguir carreira e alcançar metas. Esse é o exemplo de Lara Girão, Ana Cecília e Giovana Pedrassani. Com um objetivo em comum, elas focaram na profissionalização na área esportiva.

A paixão pelo esporte, no entanto, veio desde cedo. "Eu era muito pequena e meu primo mais velho me ensinou a jogar futebol", conta Lara, que ainda tem 13 anos, mas já sonha em ter a prática do esporte como profissão. Mesmo assim, não foi tão simples encontrar formas de se encaixar. Ainda pequena, precisou se matricular em escolinhas masculinas para poder fazer parte de um time. "Geralmente minha mãe precisava pedir autorização ao coordenador da escola para poder fazer isso", conta.

Giovana Pedrassani tem 19 anos e treina junto das outras duas meninas na Next Academy, responsável por capacitar jovens no futebol e dar encaminhamento destes ao exterior. "Quando entrei na faculdade foi que me apareceu a oportunidade de jogar profissionalmente. Como sempre foi e ainda é o que eu mais gosto de fazer, jamais pensei em parar", conta a garota ao falar sobre a paixão que nutre pelo esporte desde quando iniciou a ter contato com o futsal.

Ana Cecília Teixeira também é dessas que se identificou com os campos precocemente. "O futebol já está meio que no imaginário do brasileiro. Ainda criança eu já era apaixonada", comenta.



2 vezes por semana são realizados os treinos de futebol; além disso, as meninas se preparam com exercícios físicos

Resistência

Atualmente, todas elas mantêm uma rotina extensa de exercícios físicos e treinos semanais. De acordo com Giovana, o esporte de contato exige uma preparação intensa. "Os treinos são muito importantes para o corpo se acostumar a ter um ritmo esportivo, se adaptar, e até mesmo evoluir dentro dessas possibilidades", explica.

Mais jovem, Lara crê que para quem quer um bom preparo físico, dois treinos por semana não são completamente suficientes. "No momento, esse treinamento extra ainda não está na minha rotina, por conta da escola também, mas sempre tento fazer meus exercícios na academia do condomínio para manter a resistência", conta.

Preconceito

Ainda em 2018, tem quem afirme que o futebol é coisa "de homem". Mesmo assim, tanto Lara como Giovana não dão trégua para mostrar que esse pensamento já está além de ultrapassado.

"Nós temos poucos investimentos, muitas vezes somos desvalorizadas e não temos mídia. Temos a Copa do Mundo, mas são poucos que sabem do mundial feminino em 2019. Precisamos aumentar essa visibilidade e dar espaço para divulgar esses campeonatos femininos também", diz Giovana.

Lara, por sua vez, acredita que as meninas precisam dar oportunidade ao esporte. "Temos que crescer realmente em número. Peço muito às minhas amigas que convidem outra menina a experimentar o futebol. Desse jeito vai acabar sendo natural para as escolinhas manter tanto o time feminino como o masculino, por exemplo", afirma.

Um exemplo da dificuldades para as mulheres de ingressarem de vez no meio futebolístico não está muito distante. Com a nova regulamentação da Conmebol, todos os times brasileiros que desejarem participar das próximas edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana serão obrigados a manter uma equipe feminina. Porém, ainda este ano, nem metade dos clubes se adequou à norma.

"Não podemos deixar que o preconceito atrapalhe a conquista de algo que a gente tanto sonha", diz Giovana.

Muitas vezes, falta também o apoio dentro de casa. Segundo Carlos Larocca, coordenador esportivo da Next Academy Fortaleza, que acompanha Lara e Giovana, é necessário trabalhar de perto esse assunto. "A gente tem aqui, por exemplo, algumas meninas que não têm total apoio dos pais. Então o que a gente busca é tratar do assunto durante as reuniões, e mostrar para eles o quê a gente busca, através da integração, com que elas se sintam bem e também fazer eles acreditarem que o futebol é também para as mulheres", explica.

Sonhos

Igual às outras meninas, Ana Cecília Teixeira explica que sempre sonhou com o futebol e já passou por diversas dificuldades por conta disso. Apesar disso, não desanima e nem deixa de encorajar quem compartilha desse desejo. "Treinem muito, se preparem. Se for isso que você ama fazer, não se preocupe muito com a opinião das outras pessoas, corra atrás do seu sonho", reforça ela.

Enquanto as mudanças acontecem, ainda que lentamente, muitas meninas continuam a apostar no esporte e esperam o momento do merecido reconhecimento.