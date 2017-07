Em alto mar

00:00 · 05.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Moana e Maui enfrentam juntos uma jornada épica para salvar seu povo

A magia da Disney está de volta aos cinemas com "Moana - Um Mar de Aventuras", animação inédita, recém-indicada ao Globo de Ouro nas categorias de melhor filme animado e melhor canção original.

A trama acompanha uma adolescente polinésia que recebe a missão de salvar o seu povo, inspirada nas histórias orais do povo e das culturas da Oceania.

Três mil anos atrás, viajantes polinésios, os maiores navegadores do mundo, cruzaram o vasto Pacífico, descobrindo milhares de ilhas. Mas então, segundo estudiosos, por aproximadamente um milênio, suas viagens pararam - e ninguém sabe o motivo.

Criação

"Os antigos polinésios encontravam o seu caminho através dos mares sem o uso de instrumentos modernos, utilizando o seu conhecimento sobre a natureza, as estrelas, as ondas e as correntes", conta o diretor John Musker, que divide o cargo com Ron Clements, ambos responsáveis por clássicos do estúdio, como "A Pequena Sereia" (1989), "Aladdin" (1992) e "A Princesa e o Sapo" (2009).

Também codirigem a animação os cineastas Don Hall e Chris Williams, ambos de "Bolt: Supercão" (2008) e o vencedor do Oscar "Operação Big Hero" (2014). Assim, a Disney não economizou esforços para juntar uma equipe técnica de qualidade e um orçamento estimado em US$150 milhões.

Mantendo a tradição, a Disney também traz para "Moana - Um Mar de Aventuras" os tradicionais segmentos musicais. A equipe inclui Lin-Manuel Miranda, vencedor do Pulitzer Prize da Broadway e de vários Tony Awards pelos musicais "Hamilton" e "In the Heights".

Também estão no departamento musical o compositor vencedor do Grammy Mark Mancina, responsável por "O Rei Leão" (1994) e "Tarzan" (1999) e Opetaia Foa'i, fundador e cantor principal da banda premiada de world music, Te Vaka.

O sucesso da animação veio cedo. Além das críticas positivas que recebeu quando estreou nos Estados Unidos, em novembro do ano passado, "Moana - Um Mar de Aventuras" já ultrapassou US$400 milhões em bilheteria, número que deve aumentar com a continuação dos lançamentos em outros países, como o Brasil.

Aventura

Durante a jornada, Moana conhece o poderoso semideus Maui, um personagem que foi inspirado em inúmeros contos e lendas sobre ele em toda a região da Oceania.

Maui está em sua própria jornada de autodescoberta e guia Moana com relutância em sua busca para se tornar mestre em desbravar caminhos e salvar o seu povo. Juntos, eles atravessam o oceano aberto em uma viagem repleta de ação, deparando-se com monstros enormes e probabilidades impossíveis, e ao longo do caminho, Moana descobre aquilo que sempre buscou: sua própria identidade.

Quando sua ilha é ameaçada por uma escuridão terrível, Moana quebra as regras e embarca em uma aventura épica para salvar seu povo e encontrar as respostas que tem buscado durante toda a sua vida.

"Ela é inspirada a resolver o problema desse mundo que os tem assombrado e tornado as viagens impossíveis. Se ela puder encarar esse problema que os assola há mil anos, talvez as viagens possam recomeçar", conta Musker.

"Ela é uma heroína forte, que parte para buscar aquilo que o seu povo perdeu muito tempo atrás", diz o produtor Osnat Shurer. "Essa não é uma história de amor - é ação, aventura, diversão e drama. Moana quer salvar o mundo - literalmente - apesar de que ela é praticamente a única pessoa que percebe que o mundo precisa ser salvo. Ela é um poderoso modelo a ser seguido pelo público de hoje", finaliza.