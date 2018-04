Ela é a Beyoncé brasileira

00:00 · 26.04.2018

Taís Araújo é Michele na série cômica Mister Brau

Na sua quarta temporada "Mister Brau", série cômica da Globo estrelada por Tais Araújo e Lázaro Ramos parecia não ter mais o que abordar. "Era uma série que a gente fez para ter uma só. Como a gente não tinha a pretensão de que durasse tanto tempo, a gente tem que ir inventando o que vai acontecer conforme a demanda das temporadas", diz Tais Araújo durante encontro com jornalistas nos intervalos das gravações.

A solução encontrada por elencou e direção parece mais atual impossível. Enquanto Brau, o famoso da série, cai no esquecimento, Michele, sua mulher, deixa de ser sua coadjuvante no palco para brilhar sozinha. Com figurinos e apresentações de canto e dança que lembram a diva pop Beyoncé, Michele lota turnês mundo afora.

"A Michele tá aí, a frente, e vira uma cantora de fama internacional e a gente discute muitas coisas nessa temporada. Desde o homem não segurar as pontas quando a mulher tem destaque, a gente discute quando a mulher sai para trabalhar e próspera muito, como fica essa questão da casa, dos filhos, da família", afirma a artista.

Para Taís, a necessidade de discutir, com humor, temas sociais e de interesse público, é uma das funções do programa, pedido feito até pelos próprios telespectadores.

"A gente está fazendo um programa de comédia, um programa leve, mas vejo uma demanda da sociedade. Sempre que tinha alguma temática social, era muita gente falando. Aí a gente pensou 'cara, as pessoas estão a fim de discutir o que está acontecendo na sociedade de uma maneira leve e divertida'", diz a atriz.