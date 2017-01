É hora de voltar a rir da televisão

00:00 · 14.01.2017

Marcelo Adnet volta com "Tá no Ar"

Em time que está ganhando, não se mexe. A máxima futebolística traduz bem a quarta temporada do 'Tá no Ar: A TV na TV', com estreia prevista para o dia 24. Em campo, 11 craques do humor, capitaneados por Marcius Melhem e Marcelo Adnet, e treinados pelo diretor Maurício Farias, que prometem muitas gargalhadas, com altas doses de irreverência e transgressão. Além dos quadros fixos, a atração trará novidades. A primeira é na abertura, que ganha outra cara e a interpretação de Lulu Santos para a música 'Televisão'.

Haverá também a enquete 'Quem é a celebridade misteriosa?', que movimentará toda a temporada, o reality show da família Karlakhian, e uma sessão de cinema, entre outras.

"O 'Tá no Ar' não fala da TV por si só, mas da forma como assistimos à TV, sob o olhar do telespectador. O programa tem zapeadas que simulam o olhar ansioso do público, querendo buscar algo que o prenda, que se conecte com ele. O programa fala do envolvimento do público com a TV, que no Brasil é fortíssimo", comenta Adnet.

Ninguém sai

O elenco é o mesmo desde a primeira temporada. "Ninguém entra e ninguém sai", brincam Marcius e Adnet.

Um dos diferenciais são as participações. "É mais ou menos assim: Imagina que loucura seria se... Aí imaginamos uma loucura qualquer. Na primeira temporada era bem mais complicado ter a presença do elenco da emissora, os atores não conheciam o programa, mas agora já virou um playground dos artistas", brinca Marcius.