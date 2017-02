Doses de humor

00:00 · 02.02.2017 por Diego Benevides* - Repórter

Tatá Werneck interpreta uma atriz que enfrenta os desafios da fama e das relações amorosas Vera Holtz vive a empresária da protagonista, que luta pela ascensão da carreira de atriz

A carreira ascendente de Tatá Werneck na televisão não foi muito diferente do que aconteceu com Kika K., sua personagem na comédia "TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva", que estreia hoje (2) nos cinemas.

No filme, Kika K. É uma atriz, comediante, estrela de novelas e de campanhas publicitárias idolatrada por milhões de fãs. Por trás do sucesso, Kika passa por uma crise pessoal e profissional.

A pressão da fama e a busca pelo equilíbrio na vida pessoal fazem de Kika um exemplo do mercado competitivo das celebridades. Além disso, ela ainda sofre de transtorno obsessivo compulsivo, colecionando manias por onde anda.

Escrito e dirigido por Paulinho Caruso e Teodoro Poppovic, "TOC" foi especialmente concebido para Tatá, preocupando-se em não fazer apenas mais uma comédia nacional, mas um filme em que o drama puxe as situações de comédia.

Criação

Outro aspecto que se destaca é o acabamento cinematográfico, com a preocupação de elaborar uma linguagem que vai além do que se espera do gênero. "Realmente queríamos fazer uma comédia engraçada e inovadora que fala sobre a busca pela felicidade, sobre ter tudo e ainda não ser feliz", diz Poppovic.

"Queremos fazer comédia cinematográfica, com ideias visuais. Para mim, 'TOC' é uma consolidação de um trabalho de tentar fazer cinema engraçado", afirma o também diretor Paulinho Caruso.

Conhecida pela espontaneidade do humor, Tatá conta que tentou improvisar menos diante do roteiro de "TOC". "Eu vejo esse filme muito mais como um drama engraçado do que uma comédia. Estamos contando uma história, tem coisa engraçada, tem coisa que fala de dor. Em vários momentos do filme, eu poderia tornar mais engraçado, mas eu optei por não fazer porque seria uma vaidade minha de querer fazer algo engraçado, colocar meu humor", conta a atriz.

E se o humor surge da rapidez dos conflitos, o mérito se estende também ao elenco secundário, que não fica ofuscado pelo talento de Tatá.

A sempre excelente Vera Holtz interpreta a agente da protagonista, enquanto Bruno Gagliasso vive o namorado pervertido. Destaque também para Daniel Furlan e Luis Lobianco, dois fortes nomes do humor que contribuem para o carisma de "TOC".

*O repórter viajou ao rio de janeiro a convite da produção do filme.