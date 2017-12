"Deu a louca na Branca" com Cacau Protásio

00:00 · 15.12.2017 por Carol Kossling - Repórter

Com fala apressada e um humor único, Cacau Protásio, que interpreta a Branca de Neve na peça "Deu a louca na Branca", se sente orgulhosa em representar uma personagem reconhecida em todo mundo e que recentemente fez 80 anos.

"Ela nunca saiu de moda e fazer uma versão mais divertida, engraçada e mais louquinha é maravilhoso. As crianças me reconhecem como Branca de Neve", conta.

Em relação à 'troca' de raça do personagem, cacau se sente tranquila. "O racismo não é meu, é do outro. E fazendo uma piada disso é capaz que o outro se ligue e veja o quanto ele é ridículo e bobo de maltratar e ver as qualidades do próximo perante a sua cor", diz.

Cacau Protásio destaca em sua carreira, e agradece muito, a personagem Zezé, na novela Avenida Brasil. Foi ela quem a projetou no País, após a dança do "Amendoim"

Racismo

Ela defende que faz comédia e chama a atenção das pessoas para o racismo, mas sem ser de uma forma grosseira. "Tenho fé que um dia vai acabar. Ainda existe, e ainda tem, mas como disse é do outro e são estas pessoas que devem se tratar contra isso", esclarece.

Parceiros

Em cena, Cacau está sozinha, mas interage com as vozes em off de Paulo Gustavo, Marcus Majella, Rodrigo Fagundes, entre outros.

Para ela isso é ótimo, pois são pessoas próximas e têm o mesmo tipo de humor. "Eles têm a mesma boca dura e sabem como eu responderia", explica a comediante.

Mas a atriz faz segredo sobre o ponto alto da peça e revela que neste momento tem que se controlar para não dar risadas durante a interpretação.

No espetáculo, Cacau quebra a chamada quarta parede (imaginária) do teatro, e transforma a saga desta inesperada mocinha, Branca de Neve, num desabafo cômico em linha direta com a plateia.

Carreira

Cacau Protásio começou na televisão no remake do folhetim "Ti ti ti" e brinca que só sua mãe e a tia lembram. Porém conquistou definitivamente o grande público na novela "Avenida Brasil", de João Emanuel Carneiro, como a Zezé, empregada da vilã Carminha que dançava durante o trabalho.

Pela personagem, Cacau ganhou o Prêmio Extra de TV e foi indicada a outras premiações como "Melhores do Ano", "Prêmio Contigo de TV" e, ainda, "Prêmio Quem de Televisão".

"A Zezé foi um divisor de águas. Tem uma Ana Cláudia antes da Zezé e a Cacau Protásio depois dela. Foi maravilhoso e sou muito grata", diz.

Seu carinho pela personagem é tão grande que sempre diz que quer montar um altar para Zezé.

Humor

Atualmente integra o elenco fixo do humorístico "Vai que Cola", programa do canal Multishow, como a coprotagonista Terezinha.

Sobre os planos para o ano de 2018, ela diz preferir deixar acontecer sem muitos planos, mas a agenda está lotada com gravações para a série "Mister Brown", participações em dois filmes e, ainda, uma peça teatral.

"Vou deixando acontecer, não posso reclamar e só tenho a agradecer a Deus, pois tudo tem sido muito maravilhoso", enfatiza Cacau.

Mais informações

"Deu a louca na Branca"

Sábado (16), às 21h e domingo (17), às 19h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: plateia inferior: R$80 (inteira) e R$40 (meia); plateia superior: R$60 (inteira) R$30 (meia). (3099.1290)