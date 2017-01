+Design: Tapetes Alexandre Herchcovitch

00:00 · 07.01.2017

Coleções: "Illusion" traz efeito ótico inovador; "DNA", com a clássica caveira do estilista; "Trompe L'oeil" investe em tapetes de nylon com desenhos geométrico; e a linha "Brasões" produzida em estamparia digital

Coleção de tapetes Herchcovitch; Alexandre para Tabriz Collection, une o universo criativo do fashion design ao mundo da alta decoração

Como é de praxe, empresas fabricantes de móveis e adornos de decoração costumam convidar nomes do mercado da arquitetura e design de interiores para desenvolverem suas coleções de produtos. Já a empresa de tapetes Tabriz inovou ao convidar o estilista Alexandre Herchcovitch, criando uma parceria fashion decor entre a marca de tapetes e o renomado estilista brasileiro.

A coleção foi exposta na loja Herchcovitch; Alexandre, no Jardim Paulista.

Os tapetes da grife Alexandre para Tabriz são de fabricação nacional, feitos com técnicas e materiais variados, como nylon e estamparia digital, todos com o design icônico do estilista brasileiro e a tradição iraniana de fabricação de tapetes da Tabriz Collection. Veja as coleções.

Latão folheado a ouro

Se você é um fã do mundo de móveis de design inusitados, você certamente ficará deslumbrado com esta peça dourada muito atraente. Nomeamos este armário de Monocles; que é 100% preparado para receber garrafas de bebidas, uma espécie de móvel bar. Todo feito em madeira de nogueira sólida e latão com detalhes knurled, espelho e latão banhado a ouro. Foram gravados círculos nos lados e nas costas na madeira de nogueira, enquanto três portas douradas finalizam a peça de cenografia. Roubará a cena em qualquer ambiente.

Sofás premiados

O designer Guto Índio da Costa, premiado no 30º Prêmio Museu da Casa Brasileira de Design, com sua primeira linha de estofados, intitulada Planos, com o primeiro lugar na categoria Mobiliário. O projeto destaca-se graças à proposta inovadora de composição por estruturas modulares de metal de traços leves e contemporâneos. A Linha inclui poltronas e sofás modulares, em versões simétricas ou assimétricas, o que permite combinações diferentes. A estrutura metálica solta o volume do piso, que parece flutuar e possibilita novos parâmetros na percepção de leveza.

Carrinho para temperos

Isso não é só um carrinho de mão! A pequena réplica feita em metal e com rodinhas de borracha iguais ao carrinho original, na verdade, é um divertido porta-temperos, que pode ser o sal, pimenta e os mais variados condimentos e especiarias. Cada carrinho mede cerca de 12 x 6 centímetros e podem "transportar" os temperos para serem usados durante o preparo de suas receitas, como também ser exposto na mesa. Vai dar um toque a mais de estilo em refeições com a família e amigos. Perfeito também para presentear! Segue o link na loja virtual para compra: www.Mnkbusiness.Com