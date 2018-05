Design em foco

00:00 · 09.05.2018 por Fabiana Schiavon - Folhapress

Fernanda Paes leme comanda novo programa na GNT, o reality show "Missão Design"

A atriz Fernanda Paes Leme, que já apresentou o programa Desengaveta, agora tem outro desafio no canal GNT. Ela está à frente do reality show Missão Design. Exibido de segunda a sexta-feira, às 19h, a atração coloca profissionais da decoração para competir.

O reality promete ter sempre novidades, já que, a cada semana, três novos designers se enfrentam em um diferente desafio. A ideia é que eles criem um cômodo dentro de um contêiner de três metros por quatro metros. Os competidores podem usar móveis novos ou objetos antigos, sempre obedecendo o limite de verba pré-definido.

Se Fernanda já promovia o consumo consciente no Desengaveta, essa ideia continua em seu novo programa. O objetivo da atração é incentivar o telespectador a renovar seu lar, mas gastando pouco e de forma consciente, segundo Mariana Koehler, diretora de conteúdo da emissora. "Diferentemente de outros programas de decoração do canal, 'Missão Design' incentiva o consumo consciente e o bom uso do material, do tempo e do dinheiro. O intuito é mostrar que é possível criar espaços lindos e funcionais, reaproveitando objetos e gastando pouco", complementa.

Com uma competição leve, a ideia é explorar a criatividade dos profissionais para inspirar o público.