Depois da ceia

00:00 · 23.12.2016 por Diego Benevides - Repórter

A Fertinha comemora cinco anos com a tradicional edição natalina ( Foto: Pedro Martins ) DJ Fil discoteca ao lado de Rodrigo Lobbão na programação do Natal Green Session, que comemora nove anos de sucesso ( Foto: Delfina Rocha )

Para quem não quer encerrar as comemorações de Natal após a ceia do dia 24, casas noturnas da capital preparam eventos para juntar os amigos e continuar a festa.

A Praia de Iracema, nos arredores do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, concentra as principais atrações, entre elas a tradicional Fertinha, que completa cinco anos.

A Fertinha é um projeto que acontece mensalmente no Mambembe - Comida e Outras Artes. Dessa vez, até mesmo para atender uma demanda maior de público, a festa será realizada no bar JamRock, ao lado do Mambembe.

Segundo Cé da Silva, um dos idealizadores e DJs, a Fertinha nasceu de forma espontânea, com o principal intuito de reunir amigos e movimentar a vida noturna da Praia de Iracema, mas acabou ganhando um público fiel que aguarda por cada edição.

"Entendemos que a Fertinha se tornou maior que nós, maior que a nossa vontade. Além disso, se tornou meio que simbólico comemorar nosso aniversário de festa após a ceia de Natal (nossa data mesmo é dia 11 de dezembro), mas consideramos melhor concentrar toda essa energia em uma noite só. De lá para cá, momentos incríveis aconteceram para nós, dialogamos com vários eventos culturais, espaços públicos e nos mantivemos firmes nessa ideia do encontro na Praia de Iracema", conta.

A Fertinha preza pela mistura de ritmos. Além de Cé da Silva, os DJs Bia Turri, Darwin Marinho e Estácio Facó se revezam entre músicas brasileiras e internacionais, que passam pelas canções regionais, pop, funk e tudo que faça a pista dançar.

"Já tentamos até descobrir com o público o porquê de estarmos juntos e as respostas que obtivemos foram do acesso à rua - isso é importantíssimo, poder entrar e sair da festa quando quiser -, os setlits sempre diversos, já que saem na hora da mente dos quatro DJs tocando juntos e o mais impactante, descobrir que as pessoas sentiam a Fertinha como um local de liberdade, de poder fazer, dançar, jogar sua energia no mundo da forma como queriam, isso foi incrível mesmo, nem nós imaginávamos", completa Cé da Silva.

Tradicional

A mistura musical é característica presente em todas as festas pós-Natal, uma forma de agradar diversos tipos de público.

O projeto Fliperama se junta com o Quartinho para movimentar o Berlida Club, com acesso interno ao Let's Go Bar, também nos arredores da Praia de Iracema. A discotecagem ficará por conta dos DJs Dado, Marquinhos, Thales, Thiago Guiness, Mateus, Magalz, Dário e Jorge.

O Órbita Bar promoverá a Santa Bagaceira, com show da Banda Nudes tocando indie, pop, brega, forró e outros ritmos, e discotecagem do grupo "Pµt@ri@ SoundSystem". A festa também terá espaço com karaokê.

Já no Palace Bistrô será comemorado o aniversário de nove anos do Natal Green Session, que reunirá alguns dos melhores DJs de Fortaleza em um espaço luxuoso. O line up ficará por conta de SlimFat, LIVA vs DUB MODE, Rodrigo Lobbao vs FIL e Eugenio C vs Mannie. Após as 6 da manhã, todos os DJs se juntam em uma "jam session".

A balada off club da boate Haus acontecerá no Lounge Salinas. A principal atração da noite é a The Dillas, que segue como uma das bandas mais disputadas do cenário cearense. Comandada pela vocalista Di Ferreira, a banda traz repertório pop.

O destaque da discotecagem do Natal da boate Haus é a DJ Sandra Bull, diretamente de São Paulo, que divide a cabine com Gillvan Magno, Leo Montenegro, Marcos BDR, Lia Tavares, Ana Flávia e Tarciso Ferreira.

No Centro da Cidade, o Natal dozAmigo promete uma noite alto astral com repertório musical comandado pelos DJs Duda e Selektah Diego.

Alternativo

Outros três clubes também entram no roteiro de atrações natalinas. A Boate Level, também localizada na Praia de Iracema, convida 12 DJs. Estão confirmados Fabio Balack, Italo Bergman, Lola Adam, Lucas Praciano, Munik Lewis, Sophia Adam, Thales Sales, Di Soárez, Lourran Carneiro, Ph Archibald, Sergio Klisman e Thales Ronne.

A Meet on Club junta dois projetos que fizeram sucesso no decorrer do ano. A Festa Killz e a Cookie Brilha criaram a "Merry Freakmas", que dividirá 15 DJs em duas pistas, uma com repertório house e outra pop.

Participam da festa os DJs Humberto Eric, Charlotte Killz, José Cavalcanti, Diellen Menezes, Victor Wesley, Juan Rocha, Aurélio Soares, Amanda Cecilia, Andrew Junior, Fernando Ruiz, Amabilis Ohanna, Thiago Costta, Ferrucio Alison e outros residentes da Meet.

A única festa com entrada gratuita acontecerá no At Home Pub, outro espaço que ganhou força entre o público jovem da cidade durante o ano. A equipe de DJs da casa se reunirá para fazer todo mundo dançar e já começar as comemorações do ano novo que se aproxima.

Festas de Natal

De sábado para domingo

Fertinha Ano 5

1h, no JamRock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). Ingresso: R$25 (antecipado) e R$30 (no local). (3048.6060)

Natal da Haus

1h, no Lounge Salinas (Av. Washington Soares, 909, Edson Queiroz). Ingresso: R$40 (antecipado e consumível). (99934.6312)

Natal Green Session

23h59, no Palace Bistrô (Rua Major Facundo, 30, Centro). Ingresso (2º lote): R$120 (inteira) e R$60 (meia). (98831.8912)

Natalzinho - Fliperama + Quartinho

1h, no Berlinda Club (Rua Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia). (3093.6014)

Santa Bagaceira

23h59, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3453.1421)

Natal da Level

23h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (com lista até 01h), R$25 (com lista após 01h) e R$70 (camarote). (3219.0744)

Natal do At Home

1h, no At Home Pub (Rua Canuto de Aguiar, 1424, Varjota). Entrada grátis. (3393.7443)

Merry Freakmas

1h, na Meet On Club (Rua Ana Bilhar, 1445, Meireles). Ingresso: R$30 (antecipado) e R$40 (no local). (98806.5537)

Natal dozAmigo

23h59, no Ami Restaurante e Bar (Rua Dr. João Moreira, 143, Centro). Ingresso: R$20 (antecipado) e R$25 (no local). (3016.1783)