00:00 · 23.12.2016

Espetáculo "Pixel" é exibido em programação especial de Natal da TV Brasil

O destaque da programação especial da TV Brasil na noite desta sexta (23), às 22h, é o aclamado espetáculo "Pixel", produção da companhia de dança francesa "Compagnie Käfig". A apresentação une coreografias ousadas com projeções digitais em 3D.

O trabalho também mistura a linguagem do hip-hop com elementos de circo, artes marciais, artes plásticas e dança contemporânea.

Durante pouco mais de uma hora, os 11 bailarinos da companhia contracenam com as projeções em 3D. Esses movimentos criam efeitos impressionantes no palco e dão ao público a sensação de não saber distinguir a realidade do mundo virtual. Em "Pixel", as imagens digitais ganham corpo e volume, num cenário virtual em que chove, neva e o palco fica ondulado.

Ao desenvolver "Pixel", Mourad Merzouki mescla a dança da companhia Käfig ao delírio das imagens. Homens e imagens unidos com graça. A tecnologia do digital coloca o homem no centro dos desafios tecnológicos e o corpo no coração das imagens. O espetáculo Pixel também será exibido pela TV Brasil no dia 1 de janeiro, domingo, às 19h30.