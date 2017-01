Criatividade sustentável

00:00 · 25.01.2017 por Carol Kossling - Repórter

Acima, a estilista Isabela Capeto que pesquisou sobre a região do Cariri para seu novo livro. Ao lado, bolsa inspirada no frevo de Recife produzida pelo estilista Jefferson de Assis

Projetos de sustentabilidade e a entrada oficial do setor de confecção foram os pontos alto da 15ª edição do Inspiramais - Salão de Design e Inovação de Componentes que traz as últimas pesquisas e inspirações para quem trabalha com moda no Brasil.

Neste evento, que aconteceu nos dias 16 e 17 de janeiro em São Paulo, foram apresentados para os fabricantes de calçados, acessórios, couros, têxtil, joalheria, móveis, artefatos mais de 900 lançamentos de matérias-primas prontas para compor os produtos das vitrines do verão 2018, além da antecipação para o inverno do próximo ano. O mentor do projeto é o estilista e coordenador do Núcleo de Design da Assintecal, Walter Rodrigues.

Entre as muitas propostas do evento, uma que chamou a atenção foi o projeto EcoDesign, coordenado e assinado pela estilista e designer Isabela Capeto, que há alguns anos foca no desenvolvimento de produtos e práticas com base em pouco impacto ambiental. Nesta edição, as empresas que participaram criaram uma linha de artigos de moda aproveitando tudo que tinham das edições anteriores. "Estamos transformando o que a gente já desenvolveu em coisas novas. Pegamos o que já fizemos nos projetos anteriores e damos uma cara nova para esse desenvolvimento se transformar em outra coisa, ter outro sentido", ressaltou Capeto.

A estilista contou que o projeto está 100% sustentável e chegaram a aproveitar resto de bolsas para transformar em novos modelos.

Juazeiro do Norte

Capeto está finalizando esta semana, em Juazeiro do Norte, um livro de iconografia sobre a cidade e a região do Cariri que será lançado na próxima edição do Inspiramais, em julho.

No livro, a estilista apresentará toda pesquisa de conteúdo e imagens que fez na região durante seis viagens ao local. "Fiquei encantada com o lugar e quando pintou este trabalho sobre iconografia eu quis muito e batalhei pela região", declarou.

A estilista comenta que ficou encantada com a riqueza local e o que mais chamou sua atenção foram as cores, os bordados e as misturas de tecidos. "Tem esta questão do profano e do sacro, com as cores e com a comida. Fiquei muito apaixonada", enfatizou. Ela afirmou que quer retratar a simplicidade de algo que eles nem sabem que é tão lindo.

Nordeste inspirador

Outro estado do Nordeste, desta vez Pernambuco, esteve em evidência no evento sendo inspiração para o projeto Referências Brasileiras por meio do frevo. De forma delicada e detalhista, o estilista Jefferson de Assis, que coordenada o trabalho, destacou elementos como o guarda-chuva e o confete em protótipos do universo da moda.

O projeto traz um alinhamento da cultura brasileira com as principais tendências para o Inverno 2018. O ponto-alto foi a leveza retratada em palavras-chaves como levitar, equilíbrio, miniaturização, borbulhas, elasticidade e esqueletização.

"O Inverno 2018 fala de borbulhas, de leveza, coisas soltas no ar e esta é a leveza que o frevo tem. Mesmo sendo necessária muita resistência para conseguir dançar é importante ser leve, mas elástico", analisou Assis. Outra questão levantada é a transformação das coisas do nosso cotidiano em miniaturas. Como as sombrinhas, típicas da dança, que diminuíram mais ainda para caber em sapatos, botas e bolsas.

O coordenador revelou, ainda, que esteve no Recife e investigou os documentos do Paço do Frevo e das escolas da dança.