Copa das mamães

00:00 · 04.05.2018

Mães de craques da bola visitam a Rússia

Daqui a pouco mais de um mês, a Rússia receberá visitantes do mundo todo durante a grande festa da Copa do Mundo. Mas as mães de três craques brasileiros já conferiram todos os detalhes desse país de história e cultura tão ricas.

As aventuras e surpresas de Nadine, Vera e Ane, mães de Neymar, Gabriel Jesus e Fernandinho, respectivamente, vão ao ar nos seis episódios de 'As Matrioskas', que estreia no sábado, dia 5, com apresentação de Glenda Kozlowski.

As bonequinhas matrioskas que batizam o programa são o símbolo russo de maternidade, fertilidade, amor e amizade.

"Em uma época em que se discute tanto o papel da mulher na sociedade, vamos acompanhar três exemplos muito bonitos e aprender bastante com elas. Enquanto isso, passeamos e descobrimos a Rússia, um país que pode ser um grande ponto de interrogação para nós. Eu, que perdi a minha mãe muito jovem, me envolvo com elas o tempo inteiro. Brinco dizendo que ganhei três mães. Foi uma troca muito intensa de emoções, de vivência, de sonhos, desejos e esperanças, cada uma falando dos seus filhos. As três viraram conselheiras. Foram dias muito intensos e bonitos", conta a apresentadora.

Emoção

Da Praça Vermelha ao Teatro Bolshoi, templo da dança russa, a série passeia pelos principais cartões postais do país, com toques de gastronomia e cultura. E, claro, fala de futebol. Além de acompanhar um clássico do futebol russo, disputado em um frio de zero grau, as mães se emocionam ao entrar no imponente estádio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo.

"Foi o lugar que mais me emocionou. Quando eu entrei, só agradeci, porque creio que o Brasil estará na final", confia Nadine, mãe de Neymar. As mães de Gabriel Jesus e Fernandinho concordam. "Me emocionei muito ao pisar naquela grama, onde eles poderão estar disputando a final de uma Copa do Mundo", diz Vera. "Não dá nem para descrever o que eu senti ao entrar no estádio!", conclui Ane, emocionada.

'As Matrioskas' estreia no sábado, dia 5, depois do 'Jornal Hoje'.