Contra o preconceito

00:00 · 02.05.2018

Guilhermina Libanio interpreta Úrsula

Úrsula (Guilhermina Libanio) é aluna da Escola Sapiência. Vive conflitos com o corpo e sofre preconceito por parte de alguns colegas do colégio, principalmente Pérola (Rayssa Bratillieri) e Jade (Yara Charry), que insistem em fazer várias piadas quando estão em grupo e criticam a gula da menina.

A jovem é melhor amiga de Flora (Jeniffer Oliveira) e evita relacionamentos amorosos. Com a chegada da prima Barbara (Dora Freind) deixa sua timidez de lado e é desafiada a levantar a autoestima entendendo as belezas do seu corpo. Os amigos ajudam no processo de aceitação dela, como Julinho (Gabriel Moura) que apoia a jovem em todas as suas decisões.

No entanto, ela se envolve com Enzo (Bruno Ahmed), mas fica na dúvida se o interesse do rapaz é verdadeiro.

Para a atriz Guilhermina Libanio, é um prazer representar tantas jovens que passam pelo mesmo problema.

"Gordofobia é um problema real. As pessoas sofrem porque não estão dentro de um padrão imposto pela sociedade e isso é muito grave. É preciso que meninas gordas se amem. Eu me achei muito feia durante um tempo porque não tinha o corpo ideal", ressalta ela.