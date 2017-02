Confira programação cultural do final de semana (4 e 5/2)

00:00 · 04.02.2017

Dorgival Dantas

No Iate Clube O cantor e compositor Dorgival Dantas se apresenta, neste sábado, na festa "Pôr do Sol do Poeta", no Iate Clube. No repertório, Dorgival mostra suas músicas autorais. O evento terá ainda a dupla Luis Marcelo e Gabriel, que anima com repertório de música sertaneja, e o eletrosamba dos meninos da banda The Vibe. Em seu show, o poeta Dorgival passeia no tempo com a releitura de alguns sucessos já gravados por ele e alguns artistas, como "Você não vale nada", hit na novela "Caminho das Índias"; "Correndo Atrás de Mim", de "Avenida Brasil", além de "Pode Chorar" e "Amor Covarde", ambas interpretadas por Jorge e Mateus. O set list não estaria completo sem "Coração", "Valeu", "Por que?" e "Primeiro Passo", além de canções inéditas como "Diga" e "Conselho Amigo". Hoje, às 14h, no Iate Clube (Av. Da Abolição, 4813, Mucuripe). Ingresso: R$ 83 (homem) e R$ 63 (mulher). (9 8773.7330)

Pré-Carnaval de Fortaleza

A partir das 16h, na Praia de Iracema; a partir das 18h, na Praça do Ferreira

Os desfiles dos blocos de rua na Praia Iracema agitam, novamente, os foliões neste sábado (4). A partir das 16h, os blocos Bonde Batuque, Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões do Vila e Cheiro fazem o percurso do Ideal Clube finalizando no palco do Aterrinho da Praia de Iracema. A partir das 18h, no Centro, a Praça do Ferreira vira, de novo, palco da alegria e descontração do bloco "Concentra, Mas Não Sai", que vai sacudir o público com muito frevo e marchinhas de Carnaval. No Bar da Mocinha, na Praia de Iracema, a folia vai tomar as ruas a partir das 18h, com o desfile do bloco "Num Ispaia Sinão Ienche".

Coleção Airton Queiroz

Até o dia 19 de fevereiro, de terça a sexta, de 9h às 19h, sábados, de 10h às 18h, e domingos, de 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis.

A exposição traça um panorama das artes plásticas com obras de nomes consagrados como Monet e Renoir. São 263 obras (entre telas, esculturas e instalações), que mostram os frutos da criatividade artística ao longo do tempo.

Espetáculo TRANS-OHNO

Sábado, às 19h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

"Trans-Ohno" é um espetáculo do coletivo As Travestidas sobre o universo das travestis e transformistas, que explora como temas a violência e a marginalização, entre outros aspectos. A montagem do grupo utiliza linguagens do teatro, dança, música e audiovisual, além de fazer referências filosóficas e poéticas.

Festa Magic Circus

Sábado, às 23h, no Reator 51 (Av. César Cals, 1595, Praia do Futuro). Ingresso: R$ 25 (primeiro lote). (99659.0290)

O clube Reator 51, recém-inaugurado na Praia do Futuro, realiza, neste final de semana, a festa "Magic Circus Edition". O line-up traz oito DJs para animar a noite com as diversas vertentes da eletrônica para a noite da sábado. A atração principal é a DJ gaúcho Demiam, do projeto Gottinari.

Espetáculo BAR BARO

Domingo, às 17h, Teatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Será encenado, neste domingo (5), o espetáculo de dança "Bar baro", que se propõe a investigar as relações humanas, colocando em cena a liberdade e o aprisionamento do homem. A montagem é da Paracuru Cia de Dança, criada em 2000 por jovens da praia de Paracuru, no litoral oeste.

Pré-Carnaval nos pólos de lazer

Domingo, às 17h, no Mercado da Aerolândia e Sargento Hermínio

O Mercado da Aerolândia fica movimentado, a partir das 17h deste domingo (dia 5), com a folia ao ritmo de Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria. Já no pólo de lazer da Sargento Hermínio, a festa deve começar,às 17h deste domingo, com a apresentação dos blocos Monte Ellery e Sai na Marra. No Passeio Público, entre 9h e 11h, a Charanga Tio Marcão Lindão e a Banda Só Alegria animam os pequenos.

CINEMA

Especiais

A Espera (ITA/FRA - 2015)

Cinema do Dragão 01: 18h10 e 20h

Drama - 14 anos - 100 min. De Piero Messina. Com Juliette Binoche. Anna está em sua casa na Sicília, Itália, esperando a chegada de seu filho. Na companhia de Anna está a namorada dele, Jeanne, e a convivência entre as duas nessa espera vai despertando um intenso e proibido desejo.

A Morte de Luís XIV (FR/ES - 2017)

Cinema do Dragão 01: 14h (somente dia 04/02) E 16h10 (somente dia 05/02)

Drama - 12 anos - 115min. De Albert Serra. Com Jean-Pierre Léaud. No ano de 1715, mais especificamente no mês de agosto, o monarca Luís XIV começa a sentir dores na perna. Ele continua a exercer suas funções nos dias seguintes, mas passa a ter sonos intranquilos, além de problemas com alimentação e febre.

Animais Noturnos (EUA - 2016)

Cinépolis RioMar 10: 14h

Drama - 16 anos - 117 min. De Tom Ford. Com Amy Adams. Susan recebe do ex-marido o esboço de um livro que está escrevendo, intitulado Nocturnal Animals. A obra gira em torno de um pai de família, cujas férias termina de forma violenta e o caso acaba sendo investigado por um policial.

Eu, Daniel Blake (RU/FRA - 2016)

Cinema do Dragão 01: 14h10 e 16h

Drama - 12 anos - 100 min. De Ken Loach. Com Dave Johns. O marceneiro Daniel Blake sofre um ataque cardíaco enquanto trabalha. Ele quase morre e agora tem de enfrentar a burocracia do governo para conseguir o benefício a que tem direito. .

O Homem que Caiu na Terra (EUA/RU - 1976)

Cinema do Dragão 01: 14h (somente dia 05/02) e 16h10 (somente dia 04/02)

Ficção Científica - 16 anos - 120 min. De Nicolas Roeg. Com David Bowie. Um alienígena vem a Terra e adota o disfarce de um homem de negócios chamado Thomas Jerome Newton. A sua missão é encontrar água para o seu planeta que está morrendo. Ele utiliza a tecnologia avançada que traz consigo para ganhar bilhões de dólares, que serão necessários para construir a espaçonave que irá levá-lo de volta para casa junto com a água.

ESTREIA

A Qualquer Custo (EUA - 2016)

Iguatemi 04: 16h20 e 20h45 | Iguatemi 11: 22h50 (somente dia 04/02)

Drama - 14 anos - 102 min. De David Mackenzie. Com Chris Pine. Quando perdem a fazenda da família em West Texas, dois irmãos, um ex-presidiário e um pai divorciado com dois filhos, decidem assaltar um banco para sair da crise financeira. No entanto, a dupla cruza com um delegado que fará de tudo para impedi-los.

Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois (BRA - 2017)

Via Sul 06: 18h30 | Benfica 04: 13h e 18h35 | Cinema do Dragão 01: 18h20 e 20h10

Drama - 16 anos - 85 min. De Petrus Cariry. Com Sabrina Greve. Clarisse vai visitar o pai, que está muito doente. Com o passar do tempo, na convivência entre eles, segredos sobre aqueles que já se foram vêm à tona. O ressentimento é inevitável e estranhos acontecimentos só pioram a situação.

Estrelas Além do Tempo (EUA - 2017)

Pátio Dom Luís 01: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 05 - DUB: 14h20 e 19h15 | Via Sul 02 - DUB: 14h20 | Via Sul 02: 19h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar Kennedy 04 - DUB: 13h e 18h45 | RioMar Kennedy 04: 16h e 21h30 | Iguatemi 07: 13h, 18h20, 21h e 23h40 (somente dia 04/02) | Iguatemi 07 - DUB: 15h40 | Parangaba 05: 13h35, 18h50 e 21h25

Drama - Livre - 127 min. De Theodore Melfi. Com Taraji P. Henson. Três mulheres negras se destacam no trabalho matemático. Elas são contratadas pela NASA durante a corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. A missão delas é criar um programa tecnológico para fazer do astronauta John Glenn ser o 1º a entrar em órbita.

O Chamado 3 (Rings - EUA - 2017)

Aldeota 03 - DUB: 14h40 | Aldeota 03: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana 02 - DUB: 15h, 17h15 e 19h30 | Messejana 02: 21h45

Centerplex Via Sul 04 - DUB: 15h, 17h15 e 19h30 | Via Sul 04: 21h45 | Benfica 01 - DUB: 13h40, 15h45 e 17h55 |Benfica 01: 20h10 | North Jóquei 05 - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 01 - 4DX - DUB: 16h30 e 22h15 | RioMar 06 - DUB: 13h30 e 19h | RioMar 06: 16h e 21h40 | RioMar Kennedy 02 - DUB: 14h30, 17h, 19h30 e 22h | North Shopping 01 - DUB: 19h | North Shopping 02 - DUB: 14h, 16h15, 18h30 e 20h45 | Iguatemi 09: 16h15, 20h45 e 23h (somente dia 04/02) | Iguatemi 09 - DUB: 14h e 18h30 | Parangaba 03 - XPLUS: 15h10 e 19h30 | Parangaba 03 - XPLUS - DUB: 13h, 17h20, 21h40 e 23h50 (somente dia 04/02) | North Maracanaú 04 - DUB: 16h30, 19h e 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 | Aracati 02: 18h e 20h30 | Limoeiro do Norte 02: 18h e 20h30 | Quixadá 02: 18h e 20h30 | Sobral 03: 18h e 20h30

Terror - 14 anos - 102 min. De F. Javier Gutiérrez. Com Johnny Galecki. A maldição que envolve uma fita de vídeo, que causa a morte das pessoas que a assistem, volta a aterrorizar. Agora, uma jovem e o namorado decidem ir atrás de mais informações sobre a tal fita. Mas para o espanto da mulher, existe um vídeo dentro do vídeo, que ninguém assistiu ainda e promete mais mortes.

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (RU/EUA - 2016)

UCI Kinoplex Iguatemi 11: 20h

Documentário - Livre - 137 min. De Ron Howard. Documentário conta a história do começo de carreira de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: The Beatles. A produção retrata a trajetória entre os anos de 1962 e 1966, quando John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Star fizeram 250 shows.

TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva (BRA - 2016)

Messejana 03: 16h, 18h30 e 21h | Via Sul 01: 12h, 14h15, 18h50 e 21h15 | Benfica 03: 14h, 16h, 18h e 20h | North Jóquei 04: 13h40, 16h, 18h30 e 21h | RioMar 09: 13h20, 15h45, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 06: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 | North Shopping 06: 14h20, 16h35, 18h50 e 21h05 | Iguatemi 05: 14h20, 16h35, 18h50, 21h05 e 23h20 (somente dia 04/02) | Parangaba 02: 13h05, 15h20, 17h35, 19h50 e 22h05 | Caucaia 01: 14h30, 16h30 e 18h30

Comédia - 14 anos - 96 min. De Paulinho Caruso e Teo Poppovic. Com Tatá Werneck. A atriz Kika K é famosa por suas comédias no cinema. Ela tem a grande chance de ser a protagonista da primeira novela pós-apocalíptica brasileira. Mas sua vida pessoal está uma bagunça e Kika ainda se envolve em situações constrangedoras, que podem arruinar sua carreira.

Em cartaz

A Bailarina (FR/CA - 2017)

Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 04 - DUB: 14h15 | Via Sul 04 - DUB: 13h| North Jóquei 01 - 3D - DUB: 14h20 | RioMar 07 - 3D - DUB: 13h10, 15h20 e 17h30 | North Shopping 01 - DUB: 14h30 | Iguatemi 11 - DUB: 15h35 | Parangaba 01 - DUB: 13h | Maracanaú 03 - DUB: 15h30 | Maracanaú 04 - DUB: 14h30 | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h10

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina. Lá ela decide se passar por outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai aprontar muitas aventuras.

A Chegada (EUA - 2016)

Iguatemi 02: 23h30 (somente dia 04/02)

Drama - 12 anos - 117 min. De Denis Villeneuve. Com Amy Adams. Naves alienígenas pousaram na Terra e estão incomunicáveis com os humanos. Quem pode ser capaz de fazer essa intermediação é uma linguista, que tenta descobrir se eles vieram em paz ou são ameaças aos humanos. Nessa comunicação, ela começa a ter flashbacks que servem para que descobrir o real motivo da vinda dos extraterrestres ao planeta.

Assassin's Creed (EUA/RU - 2016)

Via Sul 03 - 3D - DUB: 20h | Benfica 04 - DUB: 20h20 | RioMar 07 - 3D: 19h40 | Iguatemi 11 - DUB: 17h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela corporação Abstergo, Desmond revive as memórias de seus parentes, voltando a períodos da história mundial.

Até o Último Homem (EUA - 2017)

RioMar 04 - VIP: 21h45 | RioMar Kennedy 03: 20h | Iguatemi 12: 15h10, 18h, 20h50 e 23h40 (somente dia 04/02)

Drama - 16 anos - 140min. De Mel Gibson. Com Andrew Garfield. Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond T. Doss se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas, porém, durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. O que faz de Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso.

Beleza Oculta (EUA - 2017)

Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | RioMar 04 - VIP: 13h, 16h e 19h | Iguatemi 06: 15h20, 19h40, 21h50 e 23h56 (somente dia 04/02) | Iguatemi 06 - DUB: 13h10 e 17h30 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 97min. De David Frankel. Com Will Smith. Após uma tragédia pessoal, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor - algo que preocupa seus amigos. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder. Morte, Tempo e Amor vão tentar ensinar o valor da vida para o protagonista.

La La Land - Cantando Estações (EUA - 2017)

Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 20h40 | Via Sul 06 - DUB: 20h30 | RioMar 02 - VIP: 14h, 17h e 20h | RioMar Kennedy 05: 20h45 | Iguatemi 10: 18h40 e 21h20 | Iguatemi 10 - DUB: 13h20 e 16h | Parangaba 05 - DUB: 16h10 e 23h56 (somente dia 04/02) | Maracanaú 03 - DUB: 17h45

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Em Los Angeles, Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra e vaidoso que acaba se apaixonando por uma atriz aspirante, a sonhadora Mia. Mas esse amor passa por várias provações, já que começam a se dedicar mais e mais ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Jackie (EUA/CHI/FRA - 2016)

UCI Kinoplex Iguatemi 04: 14h10, 18h35 e 23h (somente dia 04/02)

Drama - 14 anos - 100 min. De Pablo Larraín. Com Natalie Portman. Em 22 de novembro de 1963, o presidente John F. Kennedy e a primeira-dama, Jacqueline Kennedy, participavam de uma carreata presidencial em Dallas, no Texas, quando um tiro, disparado do prédio de Depósito de Livros Escolares, mata o político. Dias depois, Jacqueline e a família enfrentam o luto na Casa Branca.

Max Steel (EUA - 2017)

Parangaba 01 - DUB: 15h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente de 16 anos que, como todas as pessoas da sua idade, está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Minha Mãe é uma Peça 2 (BRA - 2016)

Messejana 05 - DUB: 17h e 22h | Via Sul 02 - DUB: 17h e 22h | North Jóquei 02: 19h40 e 22h | RioMar 10: 14h20, 16h40 e 22h |

RioMar Kennedy 03: 15h30 e 18h | North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 | Iguatemi 03: 13h50, 15h45, 17h40, 19h35, 21h30 e 23h25 | Parangaba 04: 18h e 22h | Maracanaú 03 - DUB: 20h45 | Caucaia 04: 18h40 e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos e Carlos Alberto quer reatar o casamento. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa na vida são os filhos Juliano e Marcelina.

Moana: Um Mar de Aventuras (EUA - 2016)

Del Paseo 01 - DUB: 14h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 05 - 3D - DUB: 14h e 16h30 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 16h40 | RioMar 08 - DUB: 13h40 e 16h10 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h15 e 15h45 | North Shopping 04 - DUB: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 | Iguatemi 02 - DUB: 13h45, 16h10, 18h35 e 21h | Parangaba 01 - DUB: 19h25 | Maracanaú 02 - DUB: 13h30| Maracanaú 02 - 3D - DUB: 18h30 | Caucaia 04 - DUB: 14h30 e 16h35

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho. Moana Waialiki é uma grande entusiasta das viagens pelo mar. Mas quando sua família precisa de ajuda, terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Os Penetras 2 - Quem Dá mais? (BRA - 2017)

Benfica 04: 14h35 | Iguatemi 12: 13h10 | Parangaba 04: 16h

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto está desolado por ter sido enganado por Marco, o malandro que considerava seu amigo. Até que um dia ele recebe uma notícia que muda os rumos da sua vida e de seus parceiros, Laura e Nelson. Logo depois, os três conhecem o milionário Santiago e o mafioso russo Oleg.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood (BRA - 2017)

Parangaba 04: 13h50 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 15h

Comédia - Livre - 99min. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos e Barão, dono do circo, acaba aceitando fazer leilões de gado, comícios e outros eventos alternativos no circo. Didi e Karina, artistas do circo, estão infelizes com a situação e decidem montar um número.

Quatro Vidas de um Cachorro (EUA - 2017)

Aldeota 02: 17h30, 19h25 e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 18h30 | Via Sul 01 - DUB: 16h40 | North Jóquei 02 - DUB: 15h e 17h20 | RioMar 08: 18h40 e 21h20 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h20 | North Shopping 01 - DUB: 16h30 | Iguatemi 01: 19h50 e 22h | Iguatemi 01 - DUB: 15h20 | Parangaba 04 - DUB: 19h50 e 23h56 (somente dia 04/02) | Sobral 01 - DUB: 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra, com o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, seu maior amigo.

Resident Evil 6: O Capítulo Final (EUA - 2017)

Aldeota 01: 17h, 19h10 e 21h20 | Messejana 01 - 3D - DUB: 19h e 21h30 | Messejana 04 - DUB: 16h15 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h e 21h30 |Via Sul 06 - DUB: 13h45 e 16h15 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35 | Benfica 02 - 3D: 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h20, 18h50 e 21h20 | RioMar 01 - 4DX - 3D - DUB: 19h30 | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D - DUB: 13h | RioMar 05 - MACRO-XE - 3D: 15h30, 18h e 20h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h20 | North Shopping 05 - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h30 e 21h10 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h10, 18h50 e 23h30 (somente dia 04/02) | Parangaba 06 - DUB: 15h15 e 19h45 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 13h, 17h30 e 22h | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 15h, 17h30 e 20h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h10, 18h10 e 20h10

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse. Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta amigos.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta (EUA - 2016)

Iguatemi 11 - DUB: 13h15

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada..

XXx: Reativado (EUA - 2017)

Aldeota 01: 14h40 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Benfica 04 - DUB: 16h25 | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 19h20 e 21h40 | RioMar 07 - 3D: 22h20 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 18h30 | North Shopping 01 - DUB: 21h15 | North Shopping 03 - DUB: 13h10 | Iguatemi 01 - 3D: 17h30 | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h | Parangaba 01 - DUB: 17h05 e 21h50 | North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 21h | Caucaia 01 - DUB: 20h30 | Aracati 02 - 3D - DUB: 15h | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 15h | Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h | Sobral 03 - 3D - DUB: 15h

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência de governos corruptos.