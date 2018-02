Confira o resumo dos capítulos das novelas deste sábado (24.02)

00:00 · 24.02.2018

Tempo de Amar

TV Verdes Mares, 18h35

Vicente conforta a esposa Maria Vitória. Reinaldo dá orientações médicas a Almeida, que se culpa por ter agido mal com o médico no passado. Teodoro exige exclusividade de Felícia e Lucerne se preocupa. Reinaldo libera as visitas a Geraldo, e o paciente comemora.

Deus Salve o Rei

TV Verdes Mares, 19h40

Amália avisa a Virgílio que precisa ficar sozinha. Samara acorda doente e Afonso se oferece para levar Levi à escola. Catarina visita a feira e, ao constatar a limpeza do local, autoriza o evento no torneio. Petrônio desconfia ao ver Orlando conversando com Lucrécia.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h15

Sophia revela a Lívia que não é sua mãe. Renan tenta convencer Clara a investir na grife para Beth. Karina não conta para Diego sobre sua gravidez. Sophia ameaça Lívia para que ela se afaste de Mariano. Xodó tenta convencer Cleo a desistir do bordel.