Confira o resumo dos capítulos das novelas desta semana (18/12 a 23/12)

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Segunda-feira

Tina e Anderson ficam constrangidos um na frente do outro, e Samantha interrompe os dois. Tina sugere que Roney faça um clipe com sua música nova, e Palito aprova. As meninas ensaiam nova música.

Terça-feira

Kátia pede perdão a K1 e afirma que chamou a polícia para prender Roger. Fio sugere que Benê fale com Anderson para produzir sua nova música. Kátia pede que Dóris ajude K1 a voltar para sua casa.

Quarta-feira

K1 tenta convencer K2 a se afastar de Tato. Maria Eduarda pede para conversar com Roney. Gabriel se encanta com Keyla, que estranha a animação dele. Keyla comenta sobre a obsessão de K2 por Tato.

Quinta-feira

Roney se desespera com a revelação de Maria Eduarda. Samantha admira Lica no palco. Marta e Luís se empolgam com o projeto sobre educação. K2 afirma a Valdirene que conseguirá ficar com Tato.

Sexta-feira

Roney conta para Keyla sobre Gabriel. Lica insinua para Clara que está gostando de alguém. Keyla fala com Tato que Gabriel pode ser seu irmão. Jota questiona Ellen sobre o relacionamento dos dois.

Sábado

Não há exibição.

Tempo de amar

TV Verdes Mares, 18h

Segunda-feira

Maria Vitória se revolta contra a associação da família com Teodoro e deixa a casa de Alzira. Lucerne incentiva Teodoro a dar uma chance para Felícia. Alzira proíbe que Celina veja Maria Vitória.

Terça-feira

Celeste Hermínia relata a Maria Vitória como José Augusto a tirou de seus braços quando era bebê ao descobrir a estranha relação entre ele e Delfina. Maria Vitória fala com Celeste sobre Mariana.

Quarta-feira

Celeste explica a Celina que pediu que Alzira guardasse seu segredo para proteger Maria Vitória. Celina se ressente de ter sido enganada por Alzira e Bernardo. Alzira lamenta não encontrar sua aliança.

Quinta-feira

Lucinda discute com Emília por causa de Inácio. Celeste visita Maria Vitória na pensão de Nicota. Inácio faz reparos no cabaré e Felícia o admira. Eunice decide declarar a Reinaldo que não o ama mais.

Sexta-feira

Vicente e Maria Vitória se aproximam e todos reparam. Alzira se revolta contra Maria Vitória e desabafa com Bernardo. Vicente declara sua paixão por Maria Vitória. Edgar pede Olímpia em casamento.

Sábado

Justino percebe a presença de Gregório e disfarça. Geraldo pede ajuda a Helena para conquistar Nicota. Raimundo reclama de Geraldo com Isolina. Nicota sente falta de seu admirador secreto.

Pega pega

TV Verdes Mares, 19h

Segunda-feira

Júlio pede chance a Antônia e diz que a ama. Mariazinha compra malas na loja de Pedrinho. Lígia fica chocada ao saber do envolvimento de Maria Pia com Malagueta. Agnaldo e Sandra Helena dão trégua.

Terça-feira

Maria Pia avisa a Malagueta que irá esperá-lo fora da prisão. Antônia termina o namoro. Malagueta diz a Maria Pia que todos pensam que Timóteo pegou os dólares. Malagueta é levado para o presídio.

Quarta-feira

Malagueta diz a Eric que confessará sua culpa. Lígia fica assustada quando Eric a questiona sobre o envolvimento de Maria Pia no acidente de Mirella. Lígia garante a Eric que Maria Pia não fez nada.

Quinta-feira

Luiza pergunta a Bebeth até quando ela fará Eric sofrer. Antônia confessa a Júlio que acha que não está preparada pra abrir mão da carreira em nome do amor que sente por ele. Eric procura Bebeth.

Sexta-feira

Eric conta como Maria Pia aceitou gerar Bebeth a pedido de Mirella. Bebeth discute com Isabel e acusa a avó de Márcio de ter causado a briga dos pais antes de Mirella entrar no carro que a levou à morte.

Sábado

Bebeth volta a fazer doces, para a alegria do chef D'Ângelo. Douglas entrega a Gabriel um cartão-postal da mãe, dizendo que ela voltará para o Brasil. Cristóvão conta que Sabine despertou do coma.

O outro lado do paraíso

TV verdes mares, 21h

Segunda-feira

Cido é atingido pelo tiro de Josafá e Rato encontra o avô de Clara. Sophia manda Gael chamar a polícia e levar Cido para o hospital. Mercedes se preocupa com Josafá. Renato leva Cido para a cirurgia.

Terça-feira

Clara decide testar Gael. Samuel tenta disfarçar sua preocupação com Cido. Bruno não gosta de saber que Raquel passará o Natal no Quilombo. Amaro ameaça contar que Sophia roubou no pôquer.

Quarta-feira

Atrick pede que Clara abandone seu plano de vingança. Renato avisa a Sophia que Gael está em um presídio. Sophia implora que Gustavo a ajude a libertar o filho e Bruno ouve a conversa.

Quinta-feira

Renato afirma que ajudará Clara a conquistar Tomaz. Mercedes alerta Clara para tomar cuidado com sua vingança. Amaro procura Estela. Sophia humilha Estela e Lívia tenta consolar a irmã.

Sexta-feira

Renato explica a Clara por que ela deve começar seus planos por Samuel. A Mãe do Quilombo entrega um líquido para Samuel e explica como deve ser usado. Raquel vê o psiquiatra no Quilombo.

Sábado

Lívia repreende Renato por ter levado Tomaz para ver Clara e o proíbe de sair com o menino. Mariano chama Cleo para sair e Mercedes não gosta. Desirée anuncia casamento. Nicácio reclama de Marcel.