Confira o resumo das novelas deste sábado (23/12)

00:00 · 23.12.2017

Tempo de Amar

TV Verdes Mares,18h35

Justino percebe a presença de Gregório e disfarça. Geraldo pede ajuda a Helena para conquistar Nicota. Raimundo reclama de Geraldo com Isolina. Nicota sente falta de seu admirador. Lucinda repreende Gregório e Leonor provoca o colega. Alzira afirma a Bernardo que não gosta de ver Celina com Artur.

Pega pega

Verdes Mares, 20h15

Bebeth volta a fazer doces, para a alegria do chef D'Ângelo. Douglas entrega a Gabriel um cartão-postal da mãe, dizendo que ela voltará para o Brasil. Cristóvão conta a Madalena e Dílson que Sabine despertou do coma. Sabine sugere a Dom que passe o Natal com a família biológica.

O Outro Lado do Paraíso

TV Verdes Mares, 21h20

Lívia repreende Renato por ter levado Tomaz para ver Clara. Mariano chama Cleo para sair e Mercedes não gosta. Desirée anuncia que irá se casar. Clara decide convidar Samuel e sua família para um jantar em sua casa. Sophia fica furiosa com o presente de Clara para Tomaz.